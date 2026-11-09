Diese Aktie verdient schon heute Milliarden
Kernkraft für Rechenzentren
Nach dem Wahlschock stürmen Anleger die Atomaktien. Oklo, NuScale und Co. legen zweistellig zu. Doch während ein Konzern schon Milliarden verdient, leben andere nur von Versprechen. Welche Aktien sind was wert?
- Atomaktien erholen sich nach Wahlschock kräftig
- Oklo verfügt über Milliarden, Betrieb ab 2028/29
- Vistra verdient, Oklo und NuScale sind riskant
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Die Atomaktien melden sich zurück. Am Freitag sprang Oklo nach den Quartalszahlen um 23 Prozent auf 23,55 US-Dollar. NuScale Power legte 16 Prozent zu, der Brennstofflieferant Centrus Energy 17 Prozent und der Stromerzeuger Vistra elf Prozent. Auch X-Energy und Nano Nuclear zogen kräftig an.
Zuvor hatten Anleger die Branche nach dem Wahlsieg der Demokraten abgestraft. Sie fürchteten, dass strengere Regeln für Rechenzentren Stromprojekte verzögern. Nun griffen Schnäppchenjäger zu.
Oklo sitzt auf Milliarden
Oklo verlor im dritten Quartal 41,7 Millionen US-Dollar. Der Verlust je Aktie lag bei 22 Cent, Analysten hatten mit 27 Cent gerechnet. Der Umsatz lag bei 1,86 Millionen US-Dollar. Ende September verfügte Oklo über 3,13 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Wertpapieren.
In Idaho baut das Unternehmen am ersten Reaktor Aurora, das Energieministerium hat eine vorläufige Sicherheitsanalyse genehmigt. Der Betrieb soll 2028 oder 2029 starten. Trotz des Sprungs liegt die Aktie rund zwei Drittel unter ihrem Stand vom Jahresanfang. B. Riley senkte das Kursziel von 92 auf 61 US-Dollar, rät aber weiter zum Kauf.
NuScale meldete einen Verlust von elf Cent je Aktie und schnitt damit besser ab als erwartet. Der Umsatz schrumpfte allerdings auf 281.000 US-Dollar.
Brennstoff und Strom liefern Gewinne
Centrus profitiert vom Ausbau der Urananreicherung. Roth Capital stufte die Aktie auf Kaufen hoch, Kursziel 115 US-Dollar. Der Auftragsbestand liegt bei 5,4 Milliarden US-Dollar.
Vistra verdient bereits kräftig. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg auf 2,38 Milliarden US-Dollar, erwartet waren rund 2,1 Milliarden. Für 2027 peilt der Konzern 7,7 bis 8,5 Milliarden US-Dollar an. Die Nachfrage von Rechenzentren in Texas und im Osten der USA bleibe stark, so das Management. Am Mittwoch war die Aktie noch um 14 Prozent eingebrochen. Raymond James hält das für eine Überreaktion.
Fazit
Die Rallye ist eher eine Gegenbewegung als eine Trendwende. Stromerzeuger wie Vistra verdienen schon heute gut und profitieren direkt vom Bedarf der Rechenzentren. Die Reaktorentwickler Oklo und NuScale leben dagegen von Versprechen. Ihnen fehlen Genehmigungen, fertige Kraftwerke und feste Verträge, und sie verbrennen Geld. Analysten rechnen mit weiteren Kapitalerhöhungen.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion
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