Agilix Labs erhält AWS Education Equity Initiative Grant für das Finder-Programm in Sierra Leone

FREETOWN, Sierra Leone, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Agilix Labs hat im Rahmen der AWS Education Equity Initiative einen Zuschuss von Amazon Web Services, Inc. (AWS) erhalten, um KI und Cloud-Technologie zur Unterstützung des Finder-Programms in Sierra Leone einzusetzen. Das Programm wird vom Future Learning Institute (FLI) durchgeführt, das Agilix Labs im Jahr 2025 im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Ministerium für technische und Hochschulbildung des Landes gegründet hat. Am 10. November startet FLI das Programm offiziell und eröffnet sein zweites Community Learning Center am Freetown Polytechnic.

Ein Finder ist eine junge Person, an die sich die Gemeinschaft mit ihren Fragen wendet. Der Finder nutzt KI mit lokaler Expertise, prüft die Arbeit und liefert etwas zurück, das ein Händler, ein Landwirt oder ein Lehrer verwenden kann.

Das Programm richtet sich an junge Sierra-Leoner, die sich für ein Universitätsstudium qualifiziert haben, aber keinen Studienplatz erhalten konnten, darunter junge Frauen, Studenten mit Behinderungen und junge Menschen aus ländlichen Gebieten und einkommensschwachen Familien.

„Unsere jungen Leute kennen ihre Gemeinden besser als jeder andere", sagte Mustapha Turay, Präsident der FLI-Zentren in Sierra Leone. „Ich habe mir selbst versprochen, dass ich jede Ausbildung, die ich in den Vereinigten Staaten erhalten würde, mit nach Hause bringen würde. Wir begannen in Kono. Jetzt hat Freetown ein eigenes Zentrum."

Im Laufe des einjährigen Programms nehmen die Teilnehmer Fragen von lokalen Unternehmen und Gemeindegruppen auf und arbeiten mit KI zusammen, um diese zu beantworten. Der Unterricht findet auf Agilix Dawn statt, das auch bei Signalverlust weiter funktioniert. Dank der Förderung können die KI-Projekte der Lernenden über Amazon Bedrock auf AWS durchgeführt werden.

„Wir haben FLI gegründet, um jungen Menschen zu helfen, einen Job zu finden, angefangen bei denen, die bereit waren zu lernen und keinen Ort dafür hatten", sagte Curt Allen, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von Agilix Labs. „In unseren Zentren nutzen sie KI, um ihren eigenen Gemeinschaften zu dienen. Finder ist der Job, für den wir sie ausbilden."

Zeitplan, Datenblatt und Fotos: www.agilix.com/fli/press.

Über das Future Learning InstituteA

Das Future Learning Institute (FLI) bildet junge Sierra-Leoner zu Findern aus. Das Zentrum am Freetown Polytechnic wird im November 2026 eröffnet. Das Zentrum im Bezirk Kono wurde im März 2026 eröffnet.

Über Agilix Labs

Agilix Labs ist ein in Lehi, Utah, ansässiges Unternehmen für Bildungstechnologie. Die Buzz-Plattform hat bereits mehr als 55 Millionen Kurseinschreibungen unterstützt und Nutzer in mehr als 200 Ländern und Gebieten. www.agilix.com

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