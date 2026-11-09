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    Goldpreis legt zu - Sinkende Ölpreise dämpfen Sorge vor Zinserhöhungen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis legt in London um 1,1 Prozent zu
    • Sinkende Ölpreise mindern Inflations- und Zinsdruck
    • Der fallende Dollar stützt den Goldpreis zusätzlich
    Goldpreis legt zu - Sinkende Ölpreise dämpfen Sorge vor Zinserhöhungen
    Foto: rhj2017 - 123rf

    LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis hat am Montag etwas zugelegt. An der Börse in London ist der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des Edelmetalls auf gut 4.116 US-Dollar gestiegen. Das waren 1,1 Prozent mehr als am Freitag.

    Gestützt wurde der Goldpreis durch die gesunkenen Ölpreise. Damit nehmen die Inflationserwartungen ab und die Notenbanken stehen weniger unter Druck, die Leitzinsen anzuheben. Höhere Zinsen belasten tendenziell Gold, da das Edelmetall keine Zinsen abwirft. Zuletzt sind die Anleiherenditen in den USA und Europa tendenziell gefallen.

    Zudem kann der Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA nach Einschätzung von Marktbeobachtern die finanzpolitische Agenda des Präsidenten beschränken - was wiederum die Möglichkeiten für weitere Kreditaufnahmen begrenzen dürfte. Auch dies übt Druck auf die Renditen von US-Staatsanleihen aus.

    Gestützt wurde der Goldpreis auch durch den gefallenen Dollarkurs. Das Edelmetall wird in Dollar gehandelt. Ein niedriger Dollarkurs macht Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen günstiger.

    Ende Oktober war der Goldpreis noch auf ein Jahrestief bei 3.870 Dollar gefallen. Trotz der jüngsten Gewinne ist er weit vom Rekordhoch entfernt, das er Ende Januar bei knapp 5.600 Dollar erreicht hatte./jsl/jha/





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    Verfasst von dpa-AFX
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