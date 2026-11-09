BARCLAYS stuft Fresenius SE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fresenius von 57,50 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel attestierte den Bad Homburgern am Sonntag ein weiteres Quartal mit starker Umsetzung. Vor allem das Biopharma-Geschäft bleibe ein Wachstumstreiber./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 16:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 52,76EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Fresenius SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58,50

Kursziel alt: 57,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 58,50 € , was eine Steigerung von +10,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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