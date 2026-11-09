DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoff-Entwicklers beinhalteten erste Anzeichen für eine verbesserte operative Entwicklung, wenn auch von niedrigem Niveau aus, schrieb Fynn Scherzler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält die mittelfristigen Unternehmensziele aber weiterhin für zu ambitioniert - Evotec hätte diese ohne großes Risiko senken können, da die Konsensprognosen ohnehin deutlich darunter lägen. Für eine positivere Sicht auf die Aktie sei es daher noch zu früh./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 3,25EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Fynn Scherzler

Analysiertes Unternehmen: Evotec

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,50

Kursziel alt: 3,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,50 € , was eine Steigerung von +8,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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