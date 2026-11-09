DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Evotec auf "Hold" mit einem Kursziel von 3,50 Euro belassen. Die jüngsten Quartalszahlen des Wirkstoff-Entwicklers beinhalteten erste Anzeichen für eine verbesserte operative Entwicklung, wenn auch von niedrigem Niveau aus, schrieb Fynn Scherzler in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er hält die mittelfristigen Unternehmensziele aber weiterhin für zu ambitioniert - Evotec hätte diese ohne großes Risiko senken können, da die Konsensprognosen ohnehin deutlich darunter lägen. Für eine positivere Sicht auf die Aktie sei es daher noch zu früh./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET
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Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,57 % und einem Kurs von 3,25EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Fynn Scherzler
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 3,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Fynn Scherzler
Analysiertes Unternehmen: Evotec
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,50
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