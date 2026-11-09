BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 83,48EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Fon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Fon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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