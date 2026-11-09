BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 85 auf 87 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Geschäftsmix im Klebstoffbereich habe sich heimlich gebessert, schrieb Fon Udomsilpa am Sonntag im Resümee zum Quartalsbericht. Gerade der gestiegene Umsatzbeitrag aus Richtung Mobility & Electronics wirke sich positiv aus. Sie hob ihre Wachstumsschätzungen für die Sparte an. Die Henkel-Aktien hält die Expertin allerdings für fair bewertet./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 19:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 83,48EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Fon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,00 € , was eine Steigerung von +4,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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