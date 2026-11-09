Börsen Update Europa - 09.11. - Eurozone 50 stark +1,79 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.978,92 PKT und steigt um +1,50 %. Top-Werte: Salzgitter +4,85 %, Deutz +4,84 %, Elmos Semiconductor +4,22 % Flop-Werte: Lanxess -2,87 %, Evonik Industries -2,70 %, Bechtle -1,22 %

Der DAX steht aktuell (14:00:02) bei 26.101,26 PKT und steigt um +1,63 %. Top-Werte: Commerzbank +4,12 %, Airbus +3,60 %, Deutsche Bank +3,41 % Flop-Werte: Siemens Healthineers -2,28 %, Hochtief -2,24 %, Fresenius Medical Care -1,77 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.040,81 PKT und steigt um +1,22 %.

Top-Werte: OHB +5,00 %, Elmos Semiconductor +4,22 %, Evotec +3,63 %

Flop-Werte: Siemens Healthineers -2,28 %, TeamViewer -2,15 %, Carl Zeiss Meditec -1,23 %

Der Eurozone 50 steht bei 6.250,45 PKT und gewinnt bisher +1,79 %.

Top-Werte: UniCredit +5,15 %, Banco Santander +3,60 %, Airbus +3,60 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,52 %, Deutsche Boerse -1,69 %, Münchener Rück -0,86 %

Der AT 20 steht aktuell (13:59:13) bei 6.548,22 PKT und steigt um +1,61 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,92 %, BAWAG Group +3,58 %, DO & CO +3,45 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -1,17 %, OMV -0,84 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:34) bei 14.886,80 PKT und steigt um +0,97 %.

Top-Werte: Sika +1,85 %, ABB +1,76 %, Roche Holding Bearer Participation Cert +1,71 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,33 %, Logitech International -0,39 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.295,76 PKT und steigt um +1,26 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +2,83 %, Nordea Bank Abp +2,49 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +2,35 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,15 %, Telia Company +0,17 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 6.550,00 PKT und steigt um +1,08 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,63 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,67 %, Coca-Cola HBC +1,55 %

Flop-Werte: Allwyn -7,02 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,18 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,69 %