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    UBS streicht Kaufempfehlung: SCHOTT Pharma bricht ein

    Spotlight

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    SCHOTT Pharma sackt um 7,48 % ab, während der Handelsumsatz bereits das 45,2-Fache des gesamten Vortags erreicht.

    Spotlight - UBS streicht Kaufempfehlung: SCHOTT Pharma bricht ein
    Foto: SCHOTT Pharma - SCHOTT Pharma

    Die UBS stuft SCHOTT Pharma von „Buy“ auf „Neutral“ ab und senkt das Kursziel von 27,00 auf 22,30 Euro. Anlass ist die angepasste Prognose des italienischen Wettbewerbers Stevanato. Die Herabstufung belastet die Aktie, die binnen einer Woche bereits 19,32 % verliert.

    SCHOTT Pharma aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei SCHOTT Pharma damit auf -10,64 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -19,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,84 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SCHOTT Pharma +33,09 % gewonnen.

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    Während SCHOTT Pharma deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,97 %. Damit gehört SCHOTT Pharma heute zu den auffälligeren Werten.

    SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -19,32 %
    1 Monat -17,84 %
    3 Monate -10,64 %
    1 Jahr +10,59 %
    Stand: 09.11.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

    Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,03 Mrd.EUR € wert.

    UBS stuft Schott Pharma auf 'Neutral'


    Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach der angepassten Prognose des italienischen Wettbewerbers Stevanato von 27,00 auf 22,30 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Olivier Calvet überarbeitete …

    Die Aktie von SCHOTT Pharma erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -9,62 %.

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    Ob sich ein Einstieg bei der SCHOTT Pharma Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SCHOTT Pharma Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    SCHOTT Pharma

    -6,90 %
    -20,44 %
    -17,66 %
    -10,29 %
    +10,53 %
    -31,29 %
    -26,36 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5
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