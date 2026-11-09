MPCM stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 5,50 auf 4,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet mit einem soliden dritten Quartal, wie er am Montag in seiner Vorschau auf den Bericht schrieb. Das verlangsamte Kreditwachstum sei der Grund für niedrigere Schätzungen und das neue Kursziel./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 2,974EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Andreas Pläsier

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 4,20

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

