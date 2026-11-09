MPCM stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 5,50 auf 4,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier rechnet mit einem soliden dritten Quartal, wie er am Montag in seiner Vorschau auf den Bericht schrieb. Das verlangsamte Kreditwachstum sei der Grund für niedrigere Schätzungen und das neue Kursziel./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:45 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 2,974EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 13:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 4,20
Kursziel alt: 5,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Andreas Pläsier
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 5,50
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