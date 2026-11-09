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    Trump bestreitet Kenntnis von Krypto-Deals seiner eigenen Firma

    "Ich weiß von nichts"

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    Donald Trump will von einem 500-Millionen-Dollar-Deal seiner Kryptofirma nichts wissen. Die Investition aus Abu Dhabi wirft Fragen zu Interessenkonflikten auf.

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    "Ich weiß von nichts" - Trump bestreitet Kenntnis von Krypto-Deals seiner eigenen Firma
    Foto: Alex Brandon - AP

    US-Präsident Donald Trump sieht sich wegen eines millionenschweren Deals seiner Kryptofirma World Liberty Financial mit neuen Fragen zu möglichen Interessenkonflikten konfrontiert. Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sicherten sich fast die Hälfte des Unternehmens. Doch Trump behauptet, von den Geschäften nichts zu wissen.

    Trump weist Vorwürfe zurück

    In einem Interview mit CBS News wurde Trump mit möglichen Interessenkonflikten zwischen seinem Präsidentenamt und seinen privaten Kryptogeschäften konfrontiert.

    Auf die Frage, warum ausländische Investitionen in seine Firma nicht dieselben Korruptionsbedenken auslösen sollten, die er bei seinem Vorgänger Joe Biden geäußert hätte, antwortete Trump schlicht: "Weil ich nichts darüber weiß."

    Obwohl der US-Präsident weiterhin Miteigentümer von World Liberty Financial ist, betonte er, dass seine Söhne Donald Trump Jr. und Eric Trump die Geschäfte führten. Er könne ihnen schließlich nicht verbieten, während seiner vierjährigen Amtszeit unternehmerisch tätig zu sein.

    500 Millionen US-Dollar aus Abu Dhabi

    Im Mittelpunkt der Kontroverse steht ein millionenschwerer Deal mit Investoren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach Informationen des Wall Street Journals erwarb eine Investmentgesellschaft des einflussreichen Scheichs Tahnoon bin Zayed Al Nahyan kurz vor Trumps Amtsantritt 49 Prozent an World Liberty Financial für 500 Millionen US-Dollar.

    Für weitere Fragen sorgt der Stablecoin USD1 von World Liberty Financial, der bei einer milliardenschweren Investition aus Abu Dhabi in die Kryptobörse Binance zum Einsatz kam.

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    Demokraten nehmen Trumps Kryptoimperium ins Visier

    Für Trump könnte die Angelegenheit politische Konsequenzen haben. Während er jede Kenntnis der Geschäfte bestreitet, bereiten die Demokraten Untersuchungen zu den ausländischen Investitionen in sein Kryptoimperium vor.

    Zusätzlichen Druck erzeugt ein Rechtsstreit mit Tron-Gründer Justin Sun. Dieser wirft World Liberty Financial vor, Verbindungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten in gerichtlichen Unterlagen zunächst verschwiegen zu haben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    TRUMP / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 1,131USD auf CryptoCompare Index (09. November 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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