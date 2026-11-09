Wie sich wandelnde Gesundheits- und Wellnessbedürfnisse auf die Innovation in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie auswirken

JARAGUÁ DO SUL, Brasilien, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Der globaler Gesundheits- und Wellnessmarkt befindet sich im Wandel. Laut den Mintel-Trends 2027 suchen Verbraucher zunehmend nach Lösungen, die auf spezifische Bedürfnisse eingehen, darunter Energie, körperliche Leistungsfähigkeit, Unterstüntzung des Immunsystems, Verdauungsgesundheit und Langlebigkeit. Anstatt Produkte ausschließlich nach Kategorien auszuwählen, legen Verbraucher zunehmend Wert auf gezielte funktionale Vorteile.

DR Flavors & Ingredients untersucht, wie die Verbrauchertrends von 2027 neue Möglichkeiten für Lösungen schaffen, die Ernährung, Personalisierung und sensorische Erlebnisse kombinieren.

Dieser Wandel führt zu einer Konvergenz in der Lebensmittel-, Getränke- und Nahrungsergänzungsindustrie und schafft Möglichkeiten für Produkte, die Funktionalität, Komfort und ansprechende sensorische Erlebnisse vereinen. Für die Hersteller besteht die Herausforderung darin, diese Erwartungen in innovative, effiziente Lösungen umzusetzen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind.

Als Reaktion auf diese sich wandelndes Marktumfeld stellt DR Flavors & Ingredients DR NutraOne vor, seine Plattform für Nutrazeutika, die Inhaltsstoffe, Technologien und Formulierungskompetenz integriert, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln.

Mit über 100 Jahren Erfahrung vereint das Unternehmen drei sich ergänzende Stärken: Nährwert, Geschmack und Leistung. Die Plattform kombiniert standardisierte Extrakte, Vitamine, Mineralien, Proteine, Aminosäuren, bioaktive Verbindungen, funktionelle Mischungen und Aromen, um Lösungen zu schaffen, die auf die Anforderungen jedes Projekts zugeschnitten sind.

Der Ansatz geht über die reine Rohstoffbeschaffung hinaus. DR agiert als strategischer Partner der Hersteller und verbindet Marktforschung, Verbrauchereinblicke, gemeinsame Konzeptentwicklung, Formulierungsentwicklung und Pilotversuche. Dieser integrierte Prozess trägt dazu bei, aufkommende Trends in differenzierte Produkte umzusetzen und dabei funktionale Vorteile, sensorische Erlebnisse und industrielle Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Kundenspezifische Mischungen und Vormischungen werden entwickelt und als komplette, gebrauchsfertige Lösungen für industrielle Anwendungen geliefert. Durch die Kombination mehrerer Inhaltsstoffe in einer einzigen Rezeptur hilft DR den Herstellern, Produktionsprozesse zu vereinfachen, die Rohstoffmanagement zu optimieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die Lösungen sind für Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln und Getränken konzipiert und eignen sich für Anwendungen wie Kapseln, Tabletten, Pulverprodukte, Stickpacks und funktionelle Getränke.

Die brasilianische Biodiversität bereichert das Portfolio zusätzlich mit Zutaten wie Acerola, Yerba Mate und Guaraná, unterstützt durch das technische Know-how des Unternehmens im Bereich Pflanzenextrakte und standardisierter Zutaten.

Mit einer Präsenz in mehr als 70 Ländern baut DR seine Rolle auf dem globalen Ernährungs- und Gesundheitsmarkt durch DR NutraOne weiter aus und verbindet Innovation, technisches Know-how und Produktentwicklung mit den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher.

DR NutraOne — Nährwert. Geschmack. Leistung.

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