Die Royal Bank of Canada gibt Vereinbarung zur Übernahme von Yarra Capital Management bekannt

TORONTO, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Royal Bank of Canada (RBC) (TSX: RY) (NYSE: RY) gab heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme von Yarra Capital Management Limited (Yarra) geschlossen hat, einem preisgekrönten 1 aktiven Vermögensverwalter, der sich auf australische festverzinsliche Wertpapiere, australische Aktien und alternative Anlagelösungen spezialisiert hat.

Die Übernahme wird als Sprungbrett für die Wachstumsambitionen von RBC Global Asset Management und dessen Engagement auf dem australischen Investmentmanagementmarkt dienen

Yarra wurde 2017 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Melbourne und Sydney. Das Unternehmen verwaltet zum 30. September 2026 ein Vermögen von rund 18 Milliarden australischen Dollar und beschäftigt rund 75 Mitarbeiter.

RBC Global Asset Management konzentriert sich auf den Ausbau seiner Kompetenzen und die Diversifizierung seines Marktanteils, auch außerhalb Nordamerikas. Diese Ankündigung unterstreicht das Engagement von RBC für Wachstum in Australien und im asiatisch-pazifischen Raum, und die geplante Transaktion dürfte nach ihrem Abschluss die Position der Bank als führender globaler Vermögensverwalter weiter stärken.

„Die Investitions- und Vertriebskapazitäten von Yarra ergänzen unser Vermögensverwaltungsgeschäft. Der gute Ruf von Yarra im australischen Anleihen- und Aktienbereich zeugt von seiner starken Erfolgsbilanz bei der Anlageperformance und einer Kultur, bei der der Kunde an erster Stelle steht", sagte Damon Williams, CEO von RBC Global Asset Management. „Wir wissen, dass australische institutionelle Anleger und Vermittler bei der Vermögensallokation einen global ausgerichteten Ansatz verfolgen. Wir sind überzeugt, dass unsere über die Landesgrenzen hinausreichenden Anlagefähigkeiten in den Bereichen Anleihen, Aktien und alternative Anlagen gut positioniert sind, um diesem Anlegerinteresse gerecht zu werden."

„Nach einer langen und sorgfältigen Suche nach dem richtigen Geschäftspartner für die Zukunft freuen wir uns sehr über unsere Vereinbarung, Teil von RBC zu werden", sagte Dion Hershan, Executive Chairman von Yarra Capital Management. „Die starke kulturelle Übereinstimmung zwischen Yarra und RBC ist ganz offensichtlich, und wir teilen die gleichen Grundüberzeugungen: Wir wollen unseren Kunden überzeugende Produkte und Dienstleistungen bieten, Anlageexzellenz liefern sowie die besten Talente entwickeln und an uns binden. Die Führungskräfte von Yarra, einschließlich der geschäftsführenden Gesellschafter, blicken voller Zuversicht in die Zukunft des Unternehmens und freuen sich auf die Chance, als Teil von RBC GAM langfristig weiter zu wachsen."