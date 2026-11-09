BERENBERG stuft Stabilus auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stabilus mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers hätten eine bessere Profitabilität gezeigt als erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Freitag. Dies mache Mut, dass die Kostenmaßnahmen wirkten. Die Goodwill-Abschreibung sowie die Senkung der Ziele für 2030 seien überfällig und daher keine große Überraschung gewesen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,80 % und einem Kurs von 14,70EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.