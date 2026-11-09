BARCLAYS stuft NORDEX AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 36 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen stehe zunächst gut da, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag nach dem starken Quartalsbericht. Die Risiken nähmen allerdings zu./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 43,10EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vlad Sergievskii

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,00 € , was einem Rückgang von -11,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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