BARCLAYS stuft NORDEX AG auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 36 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen stehe zunächst gut da, schrieb Vlad Sergievskii am Freitag nach dem starken Quartalsbericht. Die Risiken nähmen allerdings zu./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 12:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,65 % und einem Kurs von 43,10EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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