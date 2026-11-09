DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft KRONES AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 167 auf 162 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers hätten trotz einer schwächeren Nachfrage robuste Gewinne belegt, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Wegen der Zurückhaltung der Kunden habe Krones allerdings die Wachstumsziele zurückgeschraubt, weshalb auch er seine Umsatzerwartungen gesenkt habe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 111,6EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: KRONES AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 162

Kursziel alt: 167

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

