Dax schafft es nach Korrektur wieder über 26.000 Punkte
Aktien Frankfurt
- Dax klettert zurück über 26.000 Punkte und erholt sich
- KI-Verkäufe und politische Sorgen dämpfen die Risikolaune
- Infineon und SAP steigen, Rheinmetall bleibt schwach
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Montag nach zögerlichem Start doch noch recht deutlich von seiner Korrektur in der Vorwoche erholt. Der deutsche Leitindex schaffte es zurück über die runde Marke von 26.000 Punkten und lag am frühen Nachmittag mit einem Prozent im Plus bei 26.070 Punkten.
Bis zum Donnerstagnachmittag hatte es für Dax-Anleger noch glänzend ausgesehen. Mit einem Rekordhoch von 26.692 Punkten gab es nach 9 Prozent Jahresplus ein sehr frühes Weihnachtsgeschenk. Dann aber erwischte auch den Dax der sogenannte blaue Tsunami - die Verkaufswelle bei den KI-Werten in den USA nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen.
Hatten sich die Anleger bisher nur Sorgen gemacht, ob sich die Milliardeninvestitionen im KI-Bereich rechnen, kam nun die Befürchtung über eine politische Bremse für den Ausbau hinzu. Dies sorgte im Nasdaq 100 am Donnerstag für den schwärzesten Tag seit dem Corona-Crash 2020. Die Erholung am Freitag blieb halbherzig und kraftlos.
Am deutschen Markt festigte sich am Montag auch der MDax um ein Prozent auf 30.947 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zog um 1,2 Prozent an.
"Von einer Jahresendrally spricht auf dem Parkett derzeit kaum noch jemand", schrieben die Marktbeobachter von Index Radar. "Stattdessen haben die heftigen Kursschwankungen der vergangenen Woche und der scharfe Dax-Rücksetzer am Freitag die Risikobereitschaft spürbar gedämpft." Die Index-Radar-Experten sehen in der Tech-Schwäche aber vor allem eine Marktbereinigung nach überzogenem Optimismus. "Wir halten es für unwahrscheinlich, dass die politischen Entscheidungsträger eine wirtschaftlich und strategisch bedeutende Schlüsselindustrie dauerhaft beschädigen wollen."
Halbleiterwerte wie Infineon und Elmos profitierten von der Hoffnung auf einen soliden US-Handelsstart. Infineon setzten sich mit 4,5 Prozent Plus an die Dax-Spitze.
Auch die Aktien von Rheinmetall starteten einen zögerlichen Erholungsversuch auf gut 822 Euro, nachdem sie im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 gesehen hatten. Seit der Gewinnwarnung vom Mittwochabend waren die Papiere des Rüstungskonzerns damit um weitere 21 Prozent abgesackt. Ihre Höchststände über 2.000 Euro hatten sie bereits seit einem Jahr nicht mehr gesehen.
Die Reaktionen der Analysten auf den neuerlichen Vertrauensverlust waren harsch. Am Morgen gab auch Benjamin Heelan von der Bank of America seine Empfehlung für die Düsseldorfer auf und signalisierte mit seinem neuen Kursziel von 900 Euro nur vergleichsweise geringes Erholungspotenzial. Jens-Peter Rieck von MWB Research riet derweil mit einem Kursziel von 1.050 Euro bereits zum Kauf.
SAP profitierten mit plus 1,9 Prozent von einer Empfehlung von JPMorgan. Sie hatten sich seit Juli ohnehin bereits von der Wahrnehmung als "KI-Opfer" erholt und am Donnerstag ein Jahreshoch erreicht, nach 72 Prozent Erholung seit Sommer.
Gea-Aktien taten sich nach Geschäftszahlen schwer mit der Richtungssuche. Zuletzt traten sie fast unverändert auf der Stelle. Der Anlagenbauer wuchs im dritten Quartal weniger stark als gedacht. Hannover Rück entfernten sich indes um weitere 1,8 Prozent von ihrem Rekord am Donnerstag. Der Überschuss habe positiv überrascht, es stellten sich aber einige Fragen hinsichtlich der Solvabilität und des Wachstums, kommentierte Analyst Kamran Hossain von JPMorgan.
Im MDax waren Deutz nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 5 Prozent der Favorit. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Analystin Mira Wiegratz. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein Fahrzeugauftrag aus den Niederlanden, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,90 % und einem Kurs von 9,745 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.274,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.650,00EUR was eine Bandbreite von +21,42 %/+100,34 % bedeutet.
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Hallo zusammen,
nach den jüngsten Marktbewegungen rund um die US-Midterms und den heftigen Einbrüchen an den Börsen lohnt sich ein nüchterner Blick auf das, was im Hintergrund abläuft. Wer sich fragt, warum der Markt so abrupt reagiert hat, findet die Antwort schwarz auf weiß in einer frischen Primärquelle: dem J.P. Morgan Asset Management Report „Eye on the Market“ von Michael Cembalest vom 04. November 2026.
Wenn man Timing und Veröffentlichungsdatum betrachtet, drängt sich der Verdacht auf, dass dieser Bericht nach US-Börsenschluss am 4. November die Runden machte – und der harte Einschlag am 5. November die logische Konsequenz für jeden war, der diese Zahlen verstanden hat.
Besonders spannend ist der Blick auf die sogenannten Off-Balance-Sheet Liabilities (also Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Leasingverträge, die nicht in den regulären Bilanzen auftauchen). Der Bericht zeigt unmissverständlich, dass bei den großen KI-Playern im Schnitt nur rund 15 % der tatsächlichen Schulden und Verpflichtungen offiziell verbucht sind. Der Rest ist reines Schattenreich – branchenweit summiert sich das auf unfassbare 4 Billionen US-Dollar.
Schauen wir uns an, wie extrem diese Diskrepanz bei den einzelnen Unternehmen aussieht (Werte in Milliarden USD, aufgeteilt in Bilanz vs. außerhalb der Bilanz):
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/26653/board/20261107180804-screenshot-2026-11-07-175610.png
https://cdn.jpmorganfunds.com/content/dam/jpm-am-aem/global/…
Wenn man sich das vor Augen führt: Anthropic will an die Börse, hat aber mehr als das Hundertfache seiner bilanzierten Summe an Verpflichtungen im grauen Bereich ausgelagert - nochmal, das Hundertfache.💣 Wie um alles in der Welt sollen diese Unternehmen – selbst mit den fantastischen Gewinnen von Nvidia, Microsoft & Co. – vier Billionen an Verbindlichkeiten und zukünftigen Abnahmeverpflichtungen bedienen, wenn der Hype ins Stocken gerät?
Dazu passt perfekt, was im selben Bericht bei den Credit Default Swaps (CDS) zu sehen ist. Die Kreditausfallversicherungen für Unternehmen wie Oracle und SpaceX schießen seit Wochen in nie dagewesene Höhen. Solche Versicherungen schließt man nicht aus Jux und Tollerei ab, wenn der Markt angeblich „völlig gesund“ ist. Der Kreditmarkt preist hier längst reale Ausfallrisiken ein.
Gleichzeitig zeigt die Statistik von Morgan Stanley Prime Brokerage, dass die Brutto-Exposure von Hedgefonds (Long/Short) um 8 % von ihrem Peak eingebrochen ist – der stärkste Rückgang seit 2016. Die institutionellen Profis ziehen still und leise den Stecker und reduzieren das Risiko, während im Retail-Bereich teilweise noch munter auf die Jahresendrallye gehofft wird. 🤔🙈
Wer diese Zahlen und die Dimension der Off-Balance-Verpflichtungen gelesen hat, den wundert kein Kurssturz mehr. Das ist kein „gesundes Rauschen“ oder eine temporäre Sektor-Rotation, das ist die Abrechnung eines jahrelangen, kreditfinanzierten Aufschwungs auf Pump.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren: Wie wollen die Big Techs und die KI-Infrastruktur diese Billionenberge an, ich sag mal, versteckten Verpflichtungen jemals bedienen, wenn gleichzeitig die lokalen Stromnetze, Bürgerinitiativen und steigenden Zinsen den Druck auf das System maximieren? 🤔
Wie dem auch sei: Zweimal hast du inzwischen angekündigt, nichts mehr zu schreiben. Beide Male war der Vorsatz nach fünf Minuten wieder Geschichte. Vielleicht klappt’s beim dritten Anlauf...Allerdings auch das zeigt deinen Charakter, kein Mann des Wortes. Einfach herrlich
Na Hauptsache, der (natürlich positive) Ausstieg wird in aller Ausführlichkeit zelebriert. 🥳 🥂 🎉