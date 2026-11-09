BERENBERG stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg äußerte sich am Freitag verwundert, dass sich Investoren des SDax-Mitglieds weiterhin auf die kurzfristigen Geschäfte konzentrierten. Schließlich habe das Unternehmen das laufende Jahr wiederholt als Übergangs- und Investitionsjahr bezeichnet. Der Auftragseingang übertreffe weiterhin die Erwartungen. Er glaubt daher an das Erreichen der mittelfristigen Umsatzziele, die deutlich über dem Konsens lägen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 27,16EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gustav Froberg

Analysiertes Unternehmen: PVA TEPLA AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

