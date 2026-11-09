Wer seine Heimat verlässt und was ihn dazu bewegt

Ein Tatsachenbericht eines deutsch – kanadischen “Fluchthelfers”:

Ich selbst habe bereits vor ca. 20 Jahren meinen Fuss auf die schöne Insel Cape Breton Island in Nova Scotia gesetzt. Seit guten 4 Jahren lebe ich mit meiner kleinen Familie vollständig in Atlantik Kanada auf einer alten Farm. Unsere beiden Söhne sind hier geboren. Wir haben uns bereits sehr früh dazu entschlossen, der BRD und der EUDSSR dauerhaft den Rücken zu kehren, weil wir vieles als nicht mehr liebenswert empfunden haben. Auch war unsere Sehnsucht nach deutlich mehr gelebter Freiheit und einem Leben auf dem Lande größer als das Bedürfnis nach der lähmenden Bequemlichkeit im früheren Hamsterrad. Von den dort aktuellen Entwicklungen war damals noch nicht wirklich etwas zu sehen. Ich habe dazu einige Zeilen auf der Startseite meiner kleinen Landerschließungsfirma vermerkt und seither oftmals Zuspruch darauf erfahren.



Beruflich bedingt habe ich seit ca. 15 Jahren mit Kunden und Besuchern aus dem deutschsprachigem Kulturkreis Europas zu tun. In all den zahlreichen Gesprächen und E-Post Zusendungen erfahre ich regelmäßig aus erster Hand einiges über deren Antrieb Vermögen in Sachwerte außerhalb des alten Kontinents zu investieren. Auch zahlreiche Gedanken in Bezug auf eigene Pläne auszuwandern oder sich selbst zu versorgen und dem bisherigen Leben eine neue Richtung zu geben. Die meisten Gedanken dazu sind mir selbst nicht fremd und ich kann etliches sehr gut nachvollziehen was mir da zu Ohren kommt. Gut zu tun hatte ich bereits von Anfang an meiner unternehmerischen Tätigkeit hier in Kanada. Was sich allerdings seit gut drei Jahren hier tut, ist für Außenstehende kaum nachvollziehbar und fast nicht zu glauben. Ich brauche sicher nicht erwähnen, dass die Anfragefrequenz von ausreisewilligen Menschen und Sachwert-Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (ja – richtig gelesen, die gibt es ebenfalls zunehmend), sehr deutlich zu genommen hat. In welchem Ausmaß das allerdings geschieht und welche Leute mittlerweile kommen, das sollte uns allen zu denken geben.

Nicht nur die Anzahl hat sich drastisch erhöht, es kommen auch zunehmend Mittelständler die Firmen mit bis zu 1.000 Mitarbeitern in Europa führen. Die Investitionssummen in Land, Immobilien und Unternehmenskäufe erreichen nicht selten den siebenstelligen Bereich. Wenn gleich es auch nach wie vor die Durchschnittsfamilie mit 35.000 – 100.000 Euro Investitionssumme gibt. Vor allem aber auch deren Antrieb und ihre Argumentation. Die Aussicht auf eine „Beglückung samt Gruß aus Solingen“ und das nirgendwo mehr wirklich sicher sein im eigenen Heimatland, wenn man sich in öffentlichen Räumen aufhält oder bewegt, ist nicht gerade ermunternd für diese Menschen, sich weiter in ihren alten Heimatländern in Europa zu engagieren. Erstaunlich das nun auch solche Leistungsträger anklopfen, die diese Thematik vor einigen Jahren nach eigenen Angaben selbst noch belächelt oder nicht für voll genommen haben. Die Kollektivhaftung der biodeutschen Nettozahler ohne deren Zustimmung für die Finanzkapriolen “ihrer” Politiker und einer nicht gewählten, nicht haftenden und selbsternannten “Politikerelite” im Brüsseler Zentralkomitee, die von einem ESM zum nächsen Target 2-Wahnsinn hin und her hecheln. Die letzten deutschen Vermögenswerte dabei fest im Blick, lassen immer mehr Leistungsträger nachdenklich werden. Die Illusion der “reichen Deutschen” löst sich beim genauen Hinsehen ebenfalls in Schall und Rauch auf und das wird genau denen, welche tatsächlich noch etwas selbst erarbeitetes Vermögen besitzen, schmerzlich bewusst. Als weitere Stichpunkte (welch böser Wortwitz) sind zu nennen die so genannte Energiewende, die Zerstörung des Industriestandortes Deutschland, z.B. Dieselfahrverbot und Umweltzonen, nicht fertig zu stellende Großprojekte - Flughafen Berlin, immer brutaleres Vorgehen gegen die eigenen deutschen Untertanen – (Stuttgart 21, Demos gegen Rechts) etc. Bei Demonstrationen der Stammbevölkerung gegen “Zwangsbereicherung” fällt unverkennbar auf, wie sehr die gesamte Bevölkerung gespalten ist. Und das auf nahezu allen Ebenen und in fast allen Bereichen. Zufall?



Schlafschaafe und Gutmenschen mit rot-grün marxistischer Basisgesinnung einerseits und dem tatsächlichen Resten des deutschen Volkes andererseits, die sich oftmals mehr als wehrlos und unsicher im eigenen Land fühlen. Drastisches Absenken des Ausbildungsniveaus seit Jahrzehnten, der sich mit großen Schritten ankündigende Zusammenbruch der Sozialsysteme und daraus resultierender flächendeckender Altersarmut sowie darauf unausweichlich folgende soziale Spannungen und Verwerfungen. Die Gleichschaltung der Systempresse und politisch vorauseilender Gehorsam der “Rechtsprechung“, bei welcher sich seit Jahren deutlich zeigt, dass die eigenen deutschen Menschen weit weniger Rechte als die zugereisten “Goldstücke” erfahren. Die Inflationierung des Begriffes “Rechts” und “Nazionalzionist” durch das Giesskannenprinzip für alle, die es wagen, nur ein wenig Sachkritik zu üben und der von der Blutraute verordneten Political Correctness zuwiderhandeln. Steuerfinanzierte Antifa-Schlägertupps gegen die eigene Bevölkerung. GEZ-Zwangsabgaben ohne rechtliche Grundlage, Bargeldverbot. Faktische Auflösung des Bankgeheimnisses. Netzdurchsetzungsgesetz – Zensur der letzten freien Meinungsäußerungen, verordneter Genderwahn und Frühsexualisierung, Schulzwang bei Androhung der Entziehung des Sorgerechtes bei Zuwiderhandlung durch die BRD-“Behörden”. Und als Oberhammer der gerade stattfindende Bevölkerungsaustausch gegen Saharaingenieure und sonstige “Wissenschaftler” und schwerst Traumatisierte aus den angrenzenden oder entfernteren Regionen rund um Europa. Diese können angeblich ja mit sämtlichen erforderlichen “Qualifikationen” aufwarten, um im ehemaligen Deutschland Bleiberecht und Vollverpflegung samt garantiertem Familiennachwuchs zu erhalten, sind aber irgendwie oftmals nicht in der Lage, auf ihre eigenen Ausweis und sonstigen Dokumente acht zu geben und „verlieren“ diese auf ihrer “Flucht”. Ein Schelm, wer Boeses dabei denkt.

Als Krönung davon erfolgte in den vergangenen Tagen noch die Unterzeichnung des so genannten Migrationspaktes ohne Zustimmung der Völker selbst. Kann es eine größere Arroganz und Verhöhnung des eigenen Volkes geben? Mein „Geigerzähler“ (Besucherzähler auf meiner Weltnetz-Seite) verzeichnete am Morgen danach mehr als 150 Besucher zusätzlich als die gesamten Tage zuvor um die gleiche Zeit. Das „Volk“ wird langsam feinfühlig.

Dass auch Kanada diesen unglückseligen Pakt unnötigerweise unterschrieben hat, darauf möchte ich kurz eingehen. Dazu kann nur jemand eigene Zeilen beisteuern, der lang genug hier gelebt hat und selbst in den Genuss der Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Ämtern sowie deren Zusagen und Angaben erfahren durfte. Ich habe noch nie im Leben etwas erlebt, das so langsam ist wie die kanadische Bürokratie. Wenn ich hier ein Formular für was auch immer ausfülle und dort die Angabe lese, dass ich in 4 Wochen mit einer Rückmeldung rechnen darf, so sagt meine Erfahrung, dass ich mich glücklich schätzen darf, in 4 Monaten die erste Post zu erhalten. Als Beispiel darf mein eigener Antrag auf Immigration gelten. Meine PR Card (Permanent Resident) habe ich nach über 4 (!) Jahren erhalten. Die aktuell in unserer Provinz neu eingeführte “Express”-Immigration, die 6 Monate dauern soll, scheint erst nach 2 – 2,5 Jahren zu fruchten. Meinen Jagdschein und meine Waffenbesitzkarte kann ich zwar innerhalb von 4 Tagen erstehen, das Zusenden der für den Waffenerwerb erforderlichen Karte dauert allerdings nicht wie angekündigt 2- 4 Wochen sondern 3 – 4 Monate in der gelebten Praxis. Nicht anders verhält es sich mit den in der Vergangenheit von den Kanadischen Regierungen großspurig angekündigten Zusagen, “Flüchtlinge” in gewissen Größenordnungen p.a. aufzunehmen. Ein alter Cape Bretoner sagte vor einigen Jahren zu mir: “Egal was auf der Welt geschieht, auf unserer Insel passiert alles erst 30 Jahre später“. Das empfinden wohl auch viele Neusiedler samt Familie und deren Investitionskapital nicht als nachteilig. Da die geographische Lage Kanadas allgemein eher einer großen Insel gleicht und das Land kaum auf dem Landweg und nahezu gar nicht per Schlauchboot auf dem Wasserwege erreichbar ist, haben wir hier auch in dieser Hinsicht eine Ausnahmesituation.

Erfahrungsgemäß kommen bei Betrachtung am Jahresende und Abgleich der tatsächlichen Zahlen etwa rund 10 % dieser Menschen tatsächlich hier an. Diese zieht es dann auch schwerpunktmäßig in die großen Städte und nicht auf das platte Land. Unsere Insel ist nicht wirklich der Magnet für Kulturbereicher dieser Art. Hier stranden seit Jahren “die echten Fluechtlinge”. All diese, die vor den zuvor aufgeführten Misständen und Entwicklungen in Buntland und der EUDSSR die Nase voll haben und für sich und ihre Familien, ihr Geld, ihre Unternehmungen eine neue lebenswerte Perspektive suchen. Diese Menschen sind zum Großteil wirklich eine Bereicherung für unsere Provinz und unsere Insel. Ich darf das schreiben, denn ich esse regelmäßig mit vielen von diesen Auswanderern zu Abend. In entspannter Atmosphäre erfährt man manch bewegende Geschichte. Im vergangenen Jahr vertraute mir eine ortsansässige, schottische Geschäftsfrau folgende Gedanken an: „Ob sie doch hier nun eigentlich bald mal “deutsch” als dritte Amtssprache auf Cape Breton einführen, um der Präsenz und Leistungsfähigkeit deutscher Unternehmer auf der Insel gerecht zu werden.“ Ich war etwas sprachlos als ich das hörte, aber etliche der “Locals” verdanken ihre Arbeitsplätze mittlerweile tatsächlich direkt oder indirekt deutschen Unternehmern und Investoren. Aktuell sind alleine in diesem Jahr vor Ort 3 “Small Business”-Unternehmen an deutsche oder Österreichische Investoren verkauft worden und es gab allein 5 Firmenneugründungen in den vergangenen 2 Jahren alleine in meinem deutschen Bekanntenkreis in unserem County (Landkreis).

Fasse ich mal abschließend zusammen: Der wirkliche “Flüchtling“ ist zwischen 40 und 65 Jahre jung, hat weiße Hautfarbe, ist meist mehrsprachig, sehr gut ausgebildet und/oder Unternehmer. Er ist hoch motiviert, sich hier zu integrieren, ohne assimiliert zu werden, respektiert in aller Regel die kanadischen Gesetze, Ist flexibel und anpassungsfähig, empfindet sich fast immer als deutscher Patriot und kommt meist aus der konservativ-libertären Gesinnungsrichtung. Die meisten dieser Zuwanderer genießen in kurzer Zeit bei der Stammbevölkerung ein gutes Ansehen und genießen ihr “neues Leben” in wunderschöner Landschaft, in Frieden und ohne Angst um ihre Frauen und Töchter zu haben. Das ist ein Teil von hundert Tausenden deutscher und österreichischer Leistungsträger, die seit Jahren konsequent ihre Abstimmung mit den Füßen und ihrem Geldsäckel durchführen und ihrem bisherigen Leben sowie dem Wahnsinn in Europa den Rücken kehren. Ein stiller, aber sich stetig beschleunigender Vorgang den man(n) mit einem stark weinenden Auge betrachten darf, wenn man noch immer in Absurdistan lebt und auf die Steuernettozahlungen dieser Leistungsträger in der Gesamtheit angewiesen ist. Aber auch wenn man sich im Grunde immer noch als Deutscher empfindet und das Herz noch “deutsch” schlägt, selbst wenn man bereits seit langem die begehrten kanadische Papiere besitzt. Wenn man andererseits ungewollt zu den Krisen-“Gewinnlern” gehört, kommt man fast nicht umher, Frau Kasner, Herrn Schaeuble, Juncker und all den anderen hier nicht namentlich aufgeführten Grünmarxisten einmal sein “danke” für die kostenlose und anhaltende Dauerwerbesendung über den großen Teich zu schmettern. „Danke“ für eure Unterstützung! Vielleicht werde ich meinen Buben einmal ihr Bild ins Zimmer hängen und ihnen sagen: ”Seht ihr, diese Frau und ihre qualifizierten Mitstreiter haben eure Ausbildung bezahlt”.

In diesem Sinne, passen Sie auf sich auf und besuchen Sie uns mal....

Ihr

Frank Eckhardt