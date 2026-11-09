Alvarez & Marsal / Expertenanalyse von Alvarez & Marsal / Die ...

- Wachstum frisst Marge: Die Kosten steigen jährlich um 6,1 %, der Markt wächst aber nur um 3,9 %. - Neukunden als Kostentreiber: Die Akquisekosten steigen laut A&M um rund 9 % pro Jahr. - Rote Zahlen trotz Wachstum: Ohne Gegenmaßnahmen droht laut A&M-Modellrechnung bereits im vierten Jahr der Verlust.

Expertenanalyse von Alvarez & Marsal / Die Kostenschere im E-Commerce: Warum der Online-Handel trotz Wachstum ärmer wird München (ots) -

Steigende Umsätze, sinkende Margen: Der deutsche Online-Handel gerät zunehmend in eine strukturelle Rentabilitätskrise. Während der Gesamtmarkt jährlich um 3,9 Prozent wächst, steigen die Kosten mit 6,1 Prozent deutlich schneller. Eine Analyse der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.prote ction.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.germany-alvarezandmarsal.com%2Fde&data= 05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Cafdfd069860148addad408df3e62dbdd%7C5b450ab5 45f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639298266477018884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey JFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIj oyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=y6kYPnLQk0l%2B2U9GHnMfciiFw0o%2FnpP72UuHrfB2aIo%3D &reserved=0) (A&M) zeigt, warum selbst wachstumsstarke Händler immer stärker unter Druck geraten und trotz steigender Umsätze in die Verlustzone rutschen können.



Wachstum frisst Marge und die Kosten laufen dem Umsatz davon

Der deutsche E-Commerce wächst, doch dieses Wachstum wird immer teurer erkauft. Steigende Logistik- und Personalkosten, höhere IT-Ausgaben und insbesondere die kostspielige Neukundengewinnung belasten die Profitabilität der Unternehmen. Seit 2023 öffnet sich die Schere zwischen Kostenentwicklung und Marktwachstum kontinuierlich: Einem jährlichen Kostenanstieg von 6,1 Prozent steht ein Marktwachstum von lediglich 3,9 Prozent gegenüber. Die Kosten wachsen damit jährlich um 2,2 Prozentpunkte schneller als der Markt.

Was zunächst nach einem beherrschbaren Kostenproblem aussieht, entwickelt sich zunehmend zu einer strukturellen Herausforderung für die Geschäftsmodelle vieler Online-Händler. Zusätzliche Umsätze reichen immer seltener aus, um die steigenden Kosten aufzufangen.



Teure Neukunden, gestiegene Betriebskosten, wachsender Margendruck

Besonders kritisch ist die Entwicklung der Marketingkosten. Die Kosten für die Neukundenakquise (Customer Acquisition Costs, CAC) steigen nach den zugrunde gelegten Annahmen um rund neun Prozent jährlich. Es wird für Online-Händler immer teurer, neue Kunden zu gewinnen und zusätzliche Umsätze zu generieren. Gleichzeitig belasten höhere Aufwendungen für Logistik, Kundenservice, Personal und IT die Kostenbasis.



Selbst Unternehmen mit steigenden Umsätzen laufen dadurch Gefahr, ihre Profitabilität schrittweise einzubüßen. Besonders für Händler mit ohnehin geringen operativen Margen kann diese Entwicklung existenzbedrohend werden.

Die Margenfalle: Nach vier Jahren drohen rote Zahlen



Wie dramatisch sich die Kostenschere auf die Ertragslage auswirken kann, verdeutlicht eine Modellrechnung von A&M: Ein Online-Händler mit einer anfänglichen EBIT-Marge von 2,5 Prozent rutscht ohne Gegenmaßnahmen bereits im vierten Jahr in die Verlustzone. Nach fünf Jahren liegt die operative Marge bei minus 1,1 Prozent. Ein anfangs profitables Geschäftsmodell wird trotz weiterem Marktwachstum zum Verlustgeschäft.



Die Analyse macht deutlich, dass es sich nicht nur um kurzfristige Kostensteigerungen handelt, sondern um eine strukturelle Verschiebung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Online-Handel. Steigen die Kosten dauerhaft schneller als die Erlöse, wird Wachstum selbst zum Rentabilitätsrisiko.



Die Branche steht dadurch vor der entscheidenden Frage: Wie lange die kompensiert Umsatzwachstum im Onlinehandel die steigenden Kosten und welche Geschäftsmodelle geraten zuerst unter Druck?



Über Alvarez & Marsal



Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2 F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fglobal-locations%2Fgermany&data=05%7C02%7CMe ltem_Catalcam%40hbi.de%7Cafdfd069860148addad408df3e62dbdd%7C5b450ab545f94dc7b41b 39e231280768%7C0%7C0%7C639298266477061197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcG kiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7 C0%7C%7C%7C&sdata=vInBfX8KCT%2FWVaF2A%2FVBF0caYw4UCIfIcy98MgNUzOE%3D&reserved=0) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.



Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

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