Hyland erzielt mit neuem Empfehlungsprogramm Erfolge in der Partnerschaft

Ein neuer Weg zur Partnerschaft: Beratungsunternehmen, Systemintegratoren und Technologieanbieter können nun eine erfolgsabhängige Gebühr erhalten, wenn ein von ihnen vermitteltes Geschäft abgeschlossen wird.

Die Vergütung richtet sich nach dem tatsächlichen Beitrag. Partner verdienen je nach Stufe (Advocate, Advisor oder Ambassador) individuell pro Vertrag und nicht bei Vertragsabschluss festgelegt. Die Gebühren liegen zwischen 5 % des Vertragswerts im ersten Jahr und bis zu 10 % des Gesamtvertragswerts, vorbehaltlich geltender Obergrenzen. Bei einem Dreijahresvertrag beträgt die Vergütung bis zu dreimal so viel wie bei einem typischen Programm, das nur im ersten Jahr läuft. Diese Angabe basiert auf einer Analyse von Hyland zu sechs führenden SaaS-Empfehlungsprogrammen .

Der Dienst startet jetzt in 37 Ländern in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum – mit einer einfachen Vereinbarung, ohne Programmgebühr und mit veröffentlichten Service-Level-Verpflichtungen vom ersten Tag an.

CLEVELAND, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Skalierung von Content Intelligence und Automatisierung für Unternehmen, gab heute die Einführung des Hyland Referral Partner Program bekannt. Dieses Programm bietet Unternehmen eine neue Möglichkeit, mit Hyland zusammenzuarbeiten und für die Neukundengewinnung, die sie dem Unternehmen ermöglichen, bezahlt zu werden. Berater, Consultants und Spezialisten bringen Hyland häufig schon Monate vor Vertragsabschluss ins Gespräch, hatten aber bisher keine einheitliche, strukturierte Möglichkeit, dafür Anerkennung zu erhalten, es sei denn, sie registrierten sich als vollwertiger Wiederverkäufer. Das neue Programm setzt genau hier an und würdigt die Partner für ihre Rolle bei der frühzeitigen Einbindung von Hyland in die Gespräche.

Möglichkeiten zur Automatisierung von Inhalten und Prozessen werden zunehmend lange vor dem Auftreten eines Anbieters identifiziert, oft von Beratungsunternehmen, Beratungsfirmen oder Technologiepartnern, die bereits auf dem Markt aktiv sind. Viele dieser Organisationen wünschen sich eine flexible Zusammenarbeit mit Hyland, ohne die Verpflichtungen eines Wiederverkäufervertrags, und möchten dennoch für die von ihnen geschaffenen Möglichkeiten Anerkennung und Belohnung erhalten.