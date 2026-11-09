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    Cellebrite wird Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 12. November 2026 veröffentlichen

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    Cellebrite wird Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 am 12. November 2026 veröffentlichen
    Foto: adobe.stock.com

    TYSONS CORNER, VA und PETAH TIKVA, ISRAEL, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Donnerstag, 12. November 2026, vor Börsenbeginn in den USA veröffentlichen wird. Dieser Termin ist gegenüber der Ankündigung vom 20. Oktober 2026 unverändert.

    Cellebrite Logo

    Später am selben Vormittag veranstaltet Cellebrite eine Live-Telefonkonferenz mit Webcast, um einen Rückblick auf die Finanzergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal 2026 zu geben und den Ausblick für 2026 zu erörtern. Bitte beachten Sie: Mit Ausnahme der Einwahlnummer für Analysten und Investoren sind alle Angaben zu dieser Veranstaltung unverändert geblieben.  

    Datum:

    Donnerstag, 12. November 2026

    Uhrzeit:

    8:30 Uhr ET

    Aktualisierte Einwahlnummer:

    929-203-1911 / 888-660-6196  

    Konferenz-ID:       

    CLBTQ326

    Veranstaltungs-URL:

    https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q3-20 ...

    Live-Webcast-URL:

    https://app.webinar.net/DY1J28p2MGa

    Im Zusammenhang mit der Telefonkonferenz und dem Webcast werden historische Finanztabellen und ergänzende Daten im Bereich „Quarterly Results" der Investor-Relations-Website des Unternehmens auf https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results verfügbar sein.

    Informationen zu Cellebrite 
    Das Unternehmen Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, nahezu 3 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com und https://investors.cellebrite.com und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

    Investorenbeziehungen
    Andrew Kramer
    Vizepräsident für Investorenbeziehungen und Treasury
    investors@cellebrite.com
    +1 973.206.7760

    Medienkontakt
    Jackie Labrecque
    Direktorin für PR und Führungskräftekommunikation
    jackie.labrecque@cellebrite.com 
    +1 771.241.7010

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/cellebrite-wird-finanzergebnisse-fur-das-dritte-quartal-2026-am-12-november-2026-veroffentlichen-302933169.html

    Die Cellebrite DI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 11,18EUR auf Tradegate BSX (06. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.







    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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