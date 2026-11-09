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    ABB und Softbank erwägen Abspaltung des Robotik-China-Geschäfts

    ROUNDUP/Kreise

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    Für Sie zusammengefasst
    • ABB erwägt Abspaltung des China-Robotikgeschäfts
    • China stoppte den geplanten Verkauf an Softbank
    • ABB prüft weitere Optionen, etwa einen Käufer der Sparte
    ROUNDUP/Kreise - ABB und Softbank erwägen Abspaltung des Robotik-China-Geschäfts
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Elektrokonzern ABB erwägt laut Kreisen die Ausgliederung des China-Geschäfts seiner Robotik-Sparte. Ein geplanter Verkauf des Bereichs an den japanischen Mischkonzern Softbank war in der vergangenen Woche durch die chinesischen Behörden gestoppt worden. Die ABB-Aktie erholte sich am Montag in Zürich leicht von den Verlusten vor dem Wochenende.

    Das Papier gewann am Nachmittag 1,8 Prozent auf 68,18 Franken. In den letzten zwei Handelstagen der vergangenen Woche war der Kurs um rund 5 Prozent abgerutscht. In diesem Jahr hat das Papier noch rund 15 Prozent Plus vorzuweisen. Am vergangenen Donnerstag hatte ABB mitgeteilt, die chinesische Behörde für die Sicherheitsprüfung ausländischer Investitionen habe die Übernahme des Geschäfts untersagt.

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    Um das Geschäft zu "retten", würden Softbank und ABB derzeit verschiedene Optionen prüfen, darunter die Ausgliederung des chinesischen Teils, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der China-Teil könnte ausgegliedert und als eigenständiges Unternehmen mit anderer Eigentümerstruktur gegründet werden.

    Vor allem Softbank stehe hinter diesen Bemühungen, fügten die Informanten laut Bloomberg hinzu. Diese könnten scheitern, und es gebe keine Gewissheit, dass sie zu einer Einigung führen würden.

    ABB prüfe zudem weitere Optionen, darunter die Suche nach einem anderen Käufer für das gesamte Robotik-Geschäft, hieß es weiter. ABB und Softbank hätten gegenüber Bloomberg eine Stellungnahme abgelehnt.

    Der Schweizer Konzern hatte im Oktober 2025 vereinbart, die Sparte für einen Unternehmenswert von rund 5,4 Milliarden US-Dollar (4,8 Mrd Euro) an die Japaner zu verkaufen.

    Hintergrund des Scheiterns sind laut der "Financial Times" unter anderem Sicherheitsbedenken Chinas: Die Behörden befürchteten demnach, dass Daten aus der Robotikproduktion ins Ausland gelangen und dort zum Training von KI-Modellen verwendet werden könnten. Dazu gehörten möglicherweise auch Modelle von OpenAI, an dem Softbank maßgeblich beteiligt ist./ys/AWP/he/men/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SoftBank Group Aktie

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 74,72 auf Lang & Schwarz (09. November 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SoftBank Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    SoftBank Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 11,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3100 %.





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    Verfasst von dpa-AFX
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