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    China, Europa und Afrika erkunden neue Wege der Zusammenarbeit im Bereich grüner Energie

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    WENZHOU, China, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Unter dem Motto „Grüne Partnerschaften vertiefen, eine gemeinsame kohlenstofffreie Zukunft gestalten" fand das China-Europa-Afrika-Forum für grüne Energieentwicklung 2026 in Zhejiang, China, statt. Das Forum wurde von der CPAFFC und der China-EU-Vereinigung organisiert, wobei die Commonweal Foundation von CHINT und die StarTimes Group als Mitveranstalter fungierten.

    2026 China-Europe-Africa Green Energy Development Forum

    Ziel des Forums war es, die Zusammenarbeit zwischen China, Europa und Afrika im Bereich der erneuerbaren Energien zu stärken und gleichzeitig gemeinsame Anstrengungen zur Förderung der globalen Energiewende und zur Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels zu unterstützen.

    Im Mittelpunkt der Diskussionen standen wichtige Themen wie die regionenübergreifende industrielle Zusammenarbeit im Kontext der neuen globalen Klimapolitik, innovative grüne Finanzierung für Entwicklungsländer, technologische Innovation und digitale Transformation sowie die Entwicklung globaler grüner Wertschöpfungsketten.

    Die Teilnehmer und Experten des Forums betonten das erhebliche Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen China, Europa und Afrika beim grünen Wandel. Stärkere regionenübergreifende Partnerschaften können dazu beitragen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, die globale wirtschaftliche Stabilität zu unterstützen und die Vorteile einer grünen Entwicklung auf mehr Länder und Gemeinschaften auszudehnen.

    Sie betonten außerdem die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung der technischen Standards, der Zertifizierung und der Kohlenstoffmärkte sowie innovativer Finanzierungsmechanismen. Die Erweiterung des Zugangs zu Solarenergielösungen im kleinen Maßstab, die Förderung der ökologischen Wiederherstellung und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit wurden ebenfalls als wichtige Schritte zur Verbesserung des Energiezugangs und zur Beschleunigung des grünen Wandels in Afrika identifiziert.

    Vor dem Hintergrund der sich wandelnden globalen Klimapolitik erörterte das Forum Möglichkeiten zur Stärkung der industriellen Zusammenarbeit durch den Ausbau der sich ergänzenden Stärken der drei Regionen. Dazu gehören Chinas etablierte Lösungen für grüne Energie, Afrikas reichhaltige Energieressourcen sowie Europas Marktkompetenz und technologische Fähigkeiten.

    Auf Unternehmensebene wandeln Firmen diese sich ergänzenden Stärken zunehmend in praktische Partnerschaften um. CHINT, ein zuverlässiger Anbieter integrierter Energielösungen, hat intelligente Produktionsanlagen errichtet und weltweit Solar- und Energiespeicherprojekte realisiert. In Afrika sorgen die erschwinglichen Solarlösungen des Unternehmens für eine zuverlässige und saubere Stromversorgung abgelegener Gemeinden in netzfernen Gebieten und Regionen mit schwacher Stromversorgung.

    Das Forum diente auch als Plattform für den regionenübergreifenden Dialog, den Geschäftsaustausch und den Aufbau von Partnerschaften und bot so die Möglichkeit, gemeinsame Ziele in konkrete Initiativen umzusetzen.

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    China, Europa und Afrika erkunden neue Wege der Zusammenarbeit im Bereich grüner Energie WENZHOU, China, 9. November 2026 /PRNewswire/ - Unter dem Motto „Grüne Partnerschaften vertiefen, eine gemeinsame kohlenstofffreie Zukunft gestalten" fand das China-Europa-Afrika-Forum für grüne Energieentwicklung 2026 in Zhejiang, China, statt. Das …
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