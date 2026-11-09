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    Gleiche Sprengstoffe auf Jacht und Pipelines

    BKA-Experte

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    Für Sie zusammengefasst
    • BKA bestätigt gleiche Sprengstoffe auf der Andromeda
    • Auf der Jacht wurden RDX und HMX nachgewiesen
    • Ex-Offizier soll Pipeline-Sprengung gesteuert haben
    BKA-Experte - Gleiche Sprengstoffe auf Jacht und Pipelines
    Foto: Stringer - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Bei den nach der Explosion der Nord-Stream-Pipelines unter Wasser sowie auf der Segeljacht "Andromeda" gefundenen Sprengstoffspuren handelt es sich um die gleichen Sprengstoffarten. "Das ist der gleiche Explosivstoff", sagte ein als Zeuge und als Sachverständiger geladener Chemiker des Bundeskriminalamts (BKA) vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht am fünften Prozesstag um die wohl spektakulärste Sabotageaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mehr könne er dazu aber nicht sagen, also keine Rückschlüsse auf einen bestimmten Hersteller ziehen.

    Spuren von RDX und HMX gefunden

    Auf der "Andromeda", mit der die Saboteure zum Tatort südlich der dänischen Insel Bornholm gefahren sein sollen, seien Spuren von RDX und HMX gefunden worden. Beide Sprengstoffe seien extrem wirkungsvoll und würden fast ausschließlich für militärische Zwecke genutzt. RDX sei auch bekannt als Hexogen oder Cyclonit, HMX als Oktogen. Zu diesen Sprengstoffen zählten etwa auch Semtex oder C4. Die meisten Spuren auf dem Boot seien im Aufenthaltsbereich sowie auf Deck gefunden worden.

    Der Experte sagte, RDX und HMX dienten vor allem der Zerstörung, sie pulverisierten Objekte regelrecht. Deshalb falle ihm auch kaum eine zivile Nutzung der Sprengstoffe ein. In diesem Bereich werde eher Sprengstoff auf Basis von Ammoniumnitrat genutzt, das das Material nicht zerstöre, sondern beispielsweise im Bergbau Steine aus Felswänden herausbreche.

    Den Umgang mit dem Plastiksprengstoff bezeichnete der Experte dagegen als relativ einfach. Er lasse sich wie Knetmasse formen und sei auch beschusssicher, was besonders Militärs wichtig sei. Um ihn zu zünden, sei ein spezieller Sprengzünder nötig. Feuer oder massive Hammerschläge reichten nicht aus. Für den Anschlag am 26. September 2022, bei dem in 80 Metern Tiefe mehrere Sprengsätze detoniert waren, sei nur wichtig gewesen, dass Zünder und Elektronik nicht nass wurden. Mutmaßlich wurden Sprengstoff und Zünder in Taucherflaschen gefüllt.

    77 Kilometer zwischen den Anschlagsorten

    Die beiden Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 wurden bei der Aktion massiv beschädigt. Insgesamt gab es vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern führen. Die Anschlagsorte liegen etwa 77 Kilometer voneinander entfernt. Die Sprengladungen detonierten im Abstand von 17 Stunden, zunächst im südlichen Bereich der Rohre, danach im nördlichen.

    Angeklagt ist der frühere Offizier einer Spezialeinheit des ukrainischen Militärs, Serhij Kusnjezow. Die Bundesanwaltschaft wirft dem heute 50-Jährigen vor, der Drahtzieher hinter der Sprengung gewesen zu sein. Er soll die Explosionen gemeinsam mit sechs weiteren Tätern verursacht haben. Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte lautet die Anklage auf Kriegsverbrechen. Außerdem wird Kusnjezow beschuldigt, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben.

    Pipelines mehr als 1.200 Kilometer lang

    Nord Stream 1 besteht aus zwei jeweils 1.224 Kilometer langen und 2011 beziehungsweise 2012 in Betrieb genommenen Pipeline-Strängen, die vom russischen Wyborg nach Lubmin bei Greifswald führen. Eigentümerin der rund 7,4 Milliarden Euro teuren Pipelines ist die Nord Stream AG, die wiederum zu 51 Prozent dem russischen Staatskonzern Gazprom gehört. Die Nord-Stream-2-Pipelines gehören über die Nord Stream 2 AG vollständig Gazprom. Die 9,5 Milliarden Euro teuren parallel zu Nord Stream 1 laufenden Leitungen wurden 2021 fertiggestellt, aber wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nie genutzt./klm/DP/jha

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