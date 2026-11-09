Gleiche Sprengstoffe auf Jacht und Pipelines
BKA-Experte
- BKA bestätigt gleiche Sprengstoffe auf der Andromeda
- Auf der Jacht wurden RDX und HMX nachgewiesen
- Ex-Offizier soll Pipeline-Sprengung gesteuert haben
HAMBURG (dpa-AFX) - Bei den nach der Explosion der Nord-Stream-Pipelines unter Wasser sowie auf der Segeljacht "Andromeda" gefundenen Sprengstoffspuren handelt es sich um die gleichen Sprengstoffarten. "Das ist der gleiche Explosivstoff", sagte ein als Zeuge und als Sachverständiger geladener Chemiker des Bundeskriminalamts (BKA) vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht am fünften Prozesstag um die wohl spektakulärste Sabotageaktion der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mehr könne er dazu aber nicht sagen, also keine Rückschlüsse auf einen bestimmten Hersteller ziehen.
Spuren von RDX und HMX gefunden
Auf der "Andromeda", mit der die Saboteure zum Tatort südlich der dänischen Insel Bornholm gefahren sein sollen, seien Spuren von RDX und HMX gefunden worden. Beide Sprengstoffe seien extrem wirkungsvoll und würden fast ausschließlich für militärische Zwecke genutzt. RDX sei auch bekannt als Hexogen oder Cyclonit, HMX als Oktogen. Zu diesen Sprengstoffen zählten etwa auch Semtex oder C4. Die meisten Spuren auf dem Boot seien im Aufenthaltsbereich sowie auf Deck gefunden worden.
Der Experte sagte, RDX und HMX dienten vor allem der Zerstörung, sie pulverisierten Objekte regelrecht. Deshalb falle ihm auch kaum eine zivile Nutzung der Sprengstoffe ein. In diesem Bereich werde eher Sprengstoff auf Basis von Ammoniumnitrat genutzt, das das Material nicht zerstöre, sondern beispielsweise im Bergbau Steine aus Felswänden herausbreche.
Den Umgang mit dem Plastiksprengstoff bezeichnete der Experte dagegen als relativ einfach. Er lasse sich wie Knetmasse formen und sei auch beschusssicher, was besonders Militärs wichtig sei. Um ihn zu zünden, sei ein spezieller Sprengzünder nötig. Feuer oder massive Hammerschläge reichten nicht aus. Für den Anschlag am 26. September 2022, bei dem in 80 Metern Tiefe mehrere Sprengsätze detoniert waren, sei nur wichtig gewesen, dass Zünder und Elektronik nicht nass wurden. Mutmaßlich wurden Sprengstoff und Zünder in Taucherflaschen gefüllt.
77 Kilometer zwischen den Anschlagsorten
Die beiden Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 wurden bei der Aktion massiv beschädigt. Insgesamt gab es vier Lecks an drei der insgesamt vier Leitungen, die von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern führen. Die Anschlagsorte liegen etwa 77 Kilometer voneinander entfernt. Die Sprengladungen detonierten im Abstand von 17 Stunden, zunächst im südlichen Bereich der Rohre, danach im nördlichen.
Angeklagt ist der frühere Offizier einer Spezialeinheit des ukrainischen Militärs, Serhij Kusnjezow. Die Bundesanwaltschaft wirft dem heute 50-Jährigen vor, der Drahtzieher hinter der Sprengung gewesen zu sein. Er soll die Explosionen gemeinsam mit sechs weiteren Tätern verursacht haben. Wegen des Einsatzes verbotener Methoden der Kriegsführung durch einen Angriff gegen zivile Objekte lautet die Anklage auf Kriegsverbrechen. Außerdem wird Kusnjezow beschuldigt, eine Sprengstoffexplosion herbeigeführt, Bauwerke zerstört und öffentliche Betriebe gestört zu haben.
Pipelines mehr als 1.200 Kilometer lang
Nord Stream 1 besteht aus zwei jeweils 1.224 Kilometer langen und 2011 beziehungsweise 2012 in Betrieb genommenen Pipeline-Strängen, die vom russischen Wyborg nach Lubmin bei Greifswald führen. Eigentümerin der rund 7,4 Milliarden Euro teuren Pipelines ist die Nord Stream AG, die wiederum zu 51 Prozent dem russischen Staatskonzern Gazprom gehört. Die Nord-Stream-2-Pipelines gehören über die Nord Stream 2 AG vollständig Gazprom. Die 9,5 Milliarden Euro teuren parallel zu Nord Stream 1 laufenden Leitungen wurden 2021 fertiggestellt, aber wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nie genutzt./klm/DP/jha
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Ja, ohne dass ich irgendetwas unternommen oder zugestimmt habe.....
... man hat nur die Option es wertlos ausbuchen zu lassen 🤔🧐 ... nö, da bin ich wie Kostolany und seinen Zarenanleihen, ... die irgendwann komischerweise inklusive Zins und Zinseszins bedient wurden obwohl der gute Mann natürlich über 90 werden musste 🤕🤒... naja, das schaffen wir doch hier alle auch oder? 😂 .... jedenfalls habe ich die aktuellen Kurse der Moskauer Börse von Norilsk Nickel (Nornickel ) und Mobile Telesystems (MBT) frisch auf dem Tisch !! kurze Umrechnung vom Faktor der ADRs oder GDRs und RUB vs. USD oder halt Euro ... da wird man echt sauer wenn man bedenkt wie viele Dividenden einem genommen wurden ... und zwar seit dem 1. März 2022 aus "Anlegerschutzgründen" ... also wenn Trump es schafft , dass die Amis ihre Kohle bekommen, dann bin ich mir hierzulande nicht mal sicher ob ich meine Anteile irgendwie loswerden kann 🤒 ... DANKE Uschi, für das 155.te Sanktionspaket (ob sie da selber noch dran glaubt? ... oder hört sie sich gerne in Englisch , was noch nicht mal astrein fließend ist und Französisch!?!) ... es ist wirklich hanebüchen was die EU hier mit ihren eigenen Bürgern abzieht , das ist doch ein Fehlschuss... welchen Sinn macht es denn eigene Bürger zu bestrafen ihnen Geld zu entziehen um zu sagen , wir haben Russland Finanzmittel entzogen ... NEIN, ihr habt sie reicher gemacht ... indem uns Putin irgendwann als unfreundlich bezeichnet hat und natürlich auch weiterhin tut 🤯 und uns tatsächlich "enteignen" will, weil er weiß, dass es die EU ja schon selbst gemacht hat ... da hilft dann wirklich nur noch so ein Volltrottel wie Trump ... aber so dumm wie die Medien ihn darstellen ist der ja gar nicht (zumindest nicht mit der Hereschar am Gefolgsleuten , inklusive Schwiegersohn, ... der ist Geschäftsmann und wir waren / sind Investoren! tja das mit den Bankgebühren ist natürlich wirklich total ärgerlich ... man zahlt, weiß gar nicht was rauskommt hat Papierkram ohne Ende und im Zweifelsfall verfällt alles wertlos .... und das sogar noch sinnlos🙈 ... ich hätte mich doch auch mit Verlust dessen schon entledigt ... aber mein ex-AG hat diese Papiere in seinem Betriebs-Altersvermögen ... danke schön! 🤕 .... das kann man wirklich nur mit viel Sport, Arbeit oder Alkohol inkl. Drogen ertragen ... okay Alkohol und Drogen sind nicht so toll ... aber sich tot ärgern bringt es auch nicht! Also MBT und Norilsk hätten mir und meiner BAV mittlerweile 23 TEUR brutto Dividende geschuldet ... und ohne Uschi etc. wären die auch gezahlt worden inklusive Steuern für den deutschen Fiskus!!! Mal vom aktuellen Gegenwert ganz zu schweigen, was die mir eigentlich noch schuldig sind, denn im Depot sehe ich ja noch immer die Anschaffungskosten und den derzeitigen Wert ( laut KI und leider nicht nur laut KI sondern de facto nicht handelbar) sehe ich übers Internet ... da wird die Galle ganz ganz grün🤒 ... also, abhaken, und hoffen dass das Gas noch bis in den März reicht 🥶 ... wir hatten hier in den letzten Tagen schon dreimal den Fehlercode "004 " ... der bedeutet es liegt ein Gasfluss Unterbruch vor 🧐 ... aber laut Netzagentur sind wir alle im grünen Bereich 😂😂😂 ... naja, zur Not habe ich noch den Gemeindewald vor der Tür, ... und bei Notlage, ist Holzdiebstahl kein Vergehen, sondern Notwehr (das ist natürlich keine richtig korrekte Aussage, sondern nur meine persönliche Meinung und die Meinung meiner Nachbarn!) Also, alles Gute und bleibt gesund und verlieren Sie nicht die Hoffnung wie Zamperoni immer sagt (O- text ist natürlich: " Bleiben Sie zuversichtlich" ) ... um das mal alles ganz präzise und sauber darzustellen. Hier sind keine Kriegstreiber , geschweige denn Befürworter unterwegs , hier sind keine Meuchelmörder unterwegs, hier sind keine Nazis unterwegs, hier sind nur Aktionäre unterwegs, die von den eigenen Institutionen im Moment de facto enteignet wurden und denen nur noch die Dose der Pandora bleibt und zwar das, was ganz unten ist, die Hoffnung 🤞 ... also, nicht ärgern einfach cool bleiben 😉🍀 und gesund!!! good luck in die Runde hier 💰👍