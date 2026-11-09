Gefragt worden war er, ob in der Bundesregierung aufgrund der Berichte Befürchtungen über mögliche Sicherheitsprobleme aufkommen. Bei Fragen zur Sicherheit sensibler Daten oder anderer Dinge lege man unabhängig davon, mit wem die Regierung zusammenarbeite, höchste Kriterien an. Es gelte immer, dass man die höchsten Standards einhalte.

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung äußert sich nicht zu Berichten über eine Affäre des Nvidia -Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die Berichte habe man zur Kenntnis genommen, er könne diese jedoch nicht kommentieren, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer vor Journalisten in Berlin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Oktober hatten die Bundesregierung und der US-Chipherstellers Nvidia eine engere Zusammenarbeit vereinbart, um die industrielle Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschland voranzutreiben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Huang bei einem Investitionsgipfel in Berlin empfangen.

Am Wochenende hatte es Medienberichte gegeben, wonach eine dem Nvidia-Chef nahestehende Frau nach Einschätzung von US-Sicherheitsbehörden vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Huang gab die Untreue nach anfänglichen Dementis zu./jr/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,71 % und einem Kurs von 158,0 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,56 %/+151,41 % bedeutet.



