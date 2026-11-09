Bundesregierung äußert sich nicht zu Affäre um Nvidia-Chef
- Regierung äußert sich nicht zu Affärenberichten
- Bei sensiblen Daten gelten höchste Sicherheitsstandards
- Nvidia untersucht Berichte über Spionage in China
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung äußert sich nicht zu Berichten über eine Affäre des Nvidia -Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin. Die Berichte habe man zur Kenntnis genommen, er könne diese jedoch nicht kommentieren, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer vor Journalisten in Berlin.
Gefragt worden war er, ob in der Bundesregierung aufgrund der Berichte Befürchtungen über mögliche Sicherheitsprobleme aufkommen. Bei Fragen zur Sicherheit sensibler Daten oder anderer Dinge lege man unabhängig davon, mit wem die Regierung zusammenarbeite, höchste Kriterien an. Es gelte immer, dass man die höchsten Standards einhalte.
Im Oktober hatten die Bundesregierung und der US-Chipherstellers Nvidia eine engere Zusammenarbeit vereinbart, um die industrielle Nutzung von künstlicher Intelligenz in Deutschland voranzutreiben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte Huang bei einem Investitionsgipfel in Berlin empfangen.
Am Wochenende hatte es Medienberichte gegeben, wonach eine dem Nvidia-Chef nahestehende Frau nach Einschätzung von US-Sicherheitsbehörden vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden sein könnte. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Huang gab die Untreue nach anfänglichen Dementis zu./jr/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,71 % und einem Kurs von 158,0 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,56 %/+151,41 % bedeutet.
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Nvidia wahrscheinlich bald nach 33 jahren mit neuem ceo, dazu das platzen der ki-bubble... das kann schon interessant werden.
Tja; ich kann mich nur wiederholen.
Sind nicht alle Anleger Zocker? Es besteht immer ein Risiko sein Geld zu verlieren. Ich habe leider keine 5 Jahre zur Verfügung. Wenn es eine Korrektur gibt, bleiben vor allem immer die selben auf der Strecke. Das sind die Fleißigen Hände die alles ermöglichen.