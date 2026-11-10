Jensen Huangs milliardenschwerer Fehltritt – eine Gefahr für die Nvidia-Aktie?

Huang hat am Sonntag in einer Nachricht an seine Mitarbeiter eine außereheliche Beziehung eingeräumt und sich bei seiner Familie entschuldigt. Brisant ist vor allem, mit wem der Nvidia-Gründer eine Beziehung gehabt haben soll.

Die Nvidia-Aktie gerät zum Wochenauftakt massiv unter Druck. Im US-Handel verliert das Papier in der Spitze mehr als fünf Prozent. Bei einem Börsenwert von zuletzt rund 4,5 Billionen US-Dollar entspricht das einem rechnerischen Wertverlust von 225 Milliarden US-Dollar. Auslöser ist ein Skandal um Konzernchef Jensen Huang, der weit über sein Privatleben hinausreichen könnte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wurde Huang ausspioniert?

Medienberichten zufolge handelt es sich um die Geschäftsfrau Alice Huang, eine frühere Führungskraft des Cloud-Unternehmens Megaspeed. US-Geheimdienste vermuten Verbindungen zum chinesischen Nachrichtendienst. Ob tatsächlich Informationen weitergegeben wurden, ist bislang nicht geklärt. China weist die Spionagevorwürfe zurück.

Nvidia hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Der Konzern betont, derzeit keine Hinweise darauf zu haben, dass Geschäftsgeheimnisse oder die nationale Sicherheit gefährdet wurden.

150 Milliarden US-Dollar in Nvidia-Aktien

Doch neben den möglichen politischen und geschäftlichen Konsequenzen stellt sich eine weitere Frage: Was würde passieren, wenn Huangs Ehe an dem Skandal zerbricht?

Der Nvidia-Chef gehört zu den reichsten Menschen der Welt. Laut seiner jüngsten SEC-Meldung vom September werden ihm direkt und indirekt rund 811,5 Millionen Nvidia-Aktien zugerechnet. Beim Schlusskurs vom Freitag von 186,64 US-Dollar entspricht das einem rechnerischen Wert von rund 151,5 Milliarden US-Dollar.

Besonders interessant ist, dass ein erheblicher Teil dieser Aktien über Trusts und Beteiligungsgesellschaften gehalten wird. Mehrere Strukturen tragen ausdrücklich die Namen von Jensen und seiner Ehefrau Lori Huang. Das Paar heiratete 1985, acht Jahre bevor Jensen Huang Nvidia gründete. Dieser Umstand könnte bei einer möglichen Scheidung erhebliche finanzielle Bedeutung bekommen.

Könnte eine Scheidung 75 Milliarden US-Dollar kosten?

In Kalifornien gilt grundsätzlich das Prinzip des gemeinschaftlichen Ehevermögens. Vermögenswerte, die während der Ehe erworben wurden, werden bei einer Scheidung im Regelfall hälftig aufgeteilt, sofern keine abweichenden Vereinbarungen bestehen.

Wäre das gesamte Huang zugerechnete Nvidia-Aktienpaket aufteilbares Gemeinschaftsvermögen, entspräche die Hälfte beim Freitagskurs einem Wert von rund 75,7 Milliarden US-Dollar.

Diese Rechnung ist allerdings rein hypothetisch. Ob Jensen und Lori Huang einen Ehevertrag abgeschlossen haben, ist öffentlich nicht bekannt. Auch die komplexen Trust-Strukturen könnten entscheidenden Einfluss auf eine mögliche Vermögensaufteilung haben. Aus den SEC-Unterlagen lässt sich deshalb kein tatsächlicher Scheidungsanspruch ableiten.

Für Nvidia-Anleger wäre vor allem relevant, ob eine solche Aufteilung größere Aktienverkäufe auslösen oder die Stimmrechtsverhältnisse verändern könnte. Zwangsläufig wäre beides nicht.

Jeff Bezos: Ein milliardenschwerer Präzedenzfall

Dass selbst eine der teuersten Scheidungen der Geschichte einem Börsenkonzern nicht dauerhaft schaden muss, zeigt der Fall Jeff Bezos.

Im Januar 2019 wurde bekannt, dass sich der Amazon-Gründer nach 25 Ehejahren von seiner damaligen Ehefrau MacKenzie trennen würde. Kurz darauf sorgten Berichte über seine Beziehung zu Lauren Sánchez für zusätzliche Schlagzeilen. Auch damals fragten sich Investoren, ob Bezos durch die Vermögensaufteilung seine Kontrolle über Amazon verlieren könnte.

Die Aktie reagierte erstaunlich gelassen. Am Tag der Scheidungsankündigung legte sie sogar leicht zu. Am darauffolgenden Handelstag notierte sie zeitweise rund 0,5 Prozent im Minus. Ein nachhaltiger Ausverkauf blieb aus.

Im April 2019 wurde schließlich die Scheidungsvereinbarung bekannt: MacKenzie erhielt ein Viertel der gemeinsam gehaltenen Amazon-Aktien, damals rund 36 Milliarden US-Dollar wert. Bezos behielt die übrigen drei Viertel und die Stimmrechte über das gesamte betreffende Aktienpaket.

Selbst der Abschied des Gründers schadete Amazon langfristig nicht

Noch interessanter ist die weitere Entwicklung. Im Juli 2021 übergab Bezos die operative Führung von Amazon an Andy Jassy und wechselte in die Rolle des Verwaltungsratsvorsitzenden.

Die Befürchtungen, der Konzern könnte ohne seinen charismatischen Gründer an der Spitze dauerhaft an Stärke verlieren, bestätigten sich langfristig nicht. Zwar musste die Amazon-Aktie zwischenzeitlich erhebliche Kursverluste verkraften, doch das Unternehmen setzte seinen Wachstumskurs unter Jassy fort.

Der Vergleich zeigt: Selbst eine milliardenschwere Scheidung und ein späterer Führungswechsel müssen die langfristige Erfolgsgeschichte eines Unternehmens nicht beenden.

Nvidia-Aktie: Jetzt die Gelegenheit nutzen?

Bei Nvidia gibt es derzeit allerdings einen entscheidenden Unterschied. Während es bei Bezos hauptsächlich um die Kontrolle über Amazon ging, stehen bei Huang auch mögliche Sicherheitsrisiken und seine künftige Rolle als Konzernchef im Mittelpunkt.

Analyst Dan Ives warnt bereits vor zusätzlicher Unsicherheit für die Aktie. Huang sei für Nvidias Erfolg im KI-Geschäft von zentraler Bedeutung. Ein möglicher Führungswechsel wäre deshalb ein größeres Risiko als die bloße Aufteilung seines Vermögens.

Allerdings steht eine Scheidung aktuell überhaupt nicht im Raum. Es gibt keine entsprechende öffentliche Ankündigung. Wie teuer sie theoretisch werden könnte, lässt sich ohne Kenntnis der privaten Vermögensvereinbarungen nicht seriös bestimmen. Fest steht dagegen: Bereits die Reaktion vom Montag entspricht einem Verlust von rund 225 Milliarden US-Dollar an Börsenwert.

Für langfristig orientierte Anleger könnte die Unsicherheit dennoch eine Gelegenheit darstellen. Die Nachfrage nach KI-Chips, Nvidias technologische Marktstellung und seine Gewinnperspektiven haben sich durch die persönlichen Verfehlungen des Konzernchefs zunächst nicht unmittelbar verändert.

Die Marke von 170 US-Dollar bietet sich deshalb als möglicher Bereich für einen Einstieg oder eine Aufstockung an, sofern die Untersuchungen keine gravierenden geschäftlichen oder rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen. Das Risiko weiterer Rückschläge bleibt allerdings hoch.

Jensen Huang hat Nvidia in eine einzigartige Marktposition gebracht. Sein privater Fehltritt ist eine unschöne Angelegenheit. Ob daraus eine dauerhafte Belastung für den Konzern wird, hängt jedoch weniger von einer bislang hypothetischen Scheidung ab als von den Ergebnissen der laufenden Untersuchung.

Der Fall Bezos zeigt zumindest eines: An der Börse zählen langfristig vor allem die Geschäfte – und nicht die privaten Schlagzeilen um den Gründer.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran

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