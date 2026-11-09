Ernst Russ hebt 2026-Prognose an: EUR/USD im Fokus
Rückenwind vom Devisenmarkt: Ein stärkerer US-Dollar und ein solider Geschäftsverlauf lassen Ernst Russ die Umsatz- und EBIT-Prognose für 2026 anheben.
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- Die Ernst Russ AG hat am 9. November 2026 ihre Prognose für das Gesamtjahr 2026 angehoben.
- Die erwarteten Umsatzerlöse liegen nun bei 159 bis 164 Mio. Euro, statt zuvor 150 bis 160 Mio. Euro.
- Das prognostizierte Betriebsergebnis (EBIT) beträgt nun 63 bis 70 Mio. Euro, gegenüber zuvor 55 bis 65 Mio. Euro.
- Hauptgrund ist die Aufwertung des US-Dollars: Für den verbleibenden Jahreszeitraum erwartet das Unternehmen nun einen durchschnittlichen Wechselkurs von 1,12 USD/EUR statt 1,18 USD/EUR.
- Die Anpassung stützt sich außerdem auf überwiegend bereits abgeschlossene Charterverträge, den positiven bisherigen Geschäftsverlauf und eine technische Flottenverfügbarkeit von rund 97 Prozent.
- Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 sollen am 12. November 2026 veröffentlicht werden.
Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,11950USD und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,45 % im
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16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,11948USD das entspricht einem Minus von 0,00 % seit der Veröffentlichung.
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