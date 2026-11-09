Amazon und Alphabet im Plus: The Trade Desk Registered (A) zieht an

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von The Trade Desk Registered (A) einen Gewinn von +1,83 % verbuchen.

Mit Amazon, Alphabet und Microsoft legen auch andere große Technologiewerte zu. The Trade Desk Registered (A) lässt den States 500, der um 0,93 % steigt, dabei deutlich hinter sich. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser für den Kurssprung gibt es zunächst nicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der The Trade Desk Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +11,05 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,65 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -62,39 % verloren.

Während The Trade Desk Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der States 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,93 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von The Trade Desk Registered (A)?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,66 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,84 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,67 %. Snap Inc verliert -0,67 %

The Trade Desk Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,05 % 1 Monat +11,65 % 3 Monate +1,83 % 1 Jahr -67,36 %

Stand: 09.11.2026, 15:00 Uhr

Die Aktie von The Trade Desk Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -38,37 %. Über 5 Jahre lag sie bei -32,39 %.

Informationen zur The Trade Desk Registered (A) Aktie

The Trade Desk ist ein führendes Unternehmen im Bereich der programmatischen Werbung, das durch seine unabhängige Plattform und fortschrittliche Technologien hervorsticht. Es konkurriert mit großen Namen wie Google und Amazon, bietet jedoch durch seine Flexibilität und Transparenz einzigartige Vorteile.

Es gibt 430 Mio. The Trade Desk Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,33 Mrd.EUR € wert.

The Trade Desk Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der The Trade Desk Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur The Trade Desk Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.