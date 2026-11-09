Leonardo steigt um 3,09 % im freundlichen Branchenumfeld
Rückenwind
Leonardo legt um 3,09 % zu, während ein Bericht über eine EU-Klage wegen Verzögerungen beim Grenzsystem EES den Konzern betrifft.
Luftfahrt- und Rüstungswerte legen zum Wochenauftakt auf breiter Front zu: Neben Leonardo steigen auch Airbus, BAE Systems und Thales. Airbus führt diese Gruppe mit einem Plus von 4,27 % an. Die Leonardo-Aktie gewinnt damit im Einklang mit mehreren europäischen Wettbewerbern.
Wie hat sich die Leonardo-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Obwohl sich die Leonardo Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,35 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Leonardo Aktie damit um -3,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,63 % gewonnen.
So schlagen sich die Wettbewerber von Leonardo
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,43 %. Thales notiert im Plus, mit +2,07 %. Airbus notiert im Plus, mit +4,27 %. Lockheed Martin verliert -0,04 %
Die Aktie von Leonardo erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 50,69 %. Über 5 Jahre lag sie bei 48,95 %, über 10 Jahre bei 15,40 %.
EU verklagt laut Bericht IBM – diese Konzerne trifft es auch
Die EU verklagt laut einem Bericht IBM, Atos und Leonardo wegen Verzögerungen beim Grenzsystem EES. Die Konzerne wehrten sich schon gegen eine Geldstrafe. Der Streit reicht Jahre zurück.
Informationen zur Leonardo Aktie
Leonardo S.p.A. ist ein italienischer Luft‑, Raumfahrt- und Rüstungskonzern. Kernprodukte: Militärhubschrauber, Trainings- und Kampfflugzeuge, Radare, Sensorik, Cyber- und Raumfahrtsysteme. Starke Position in Europa, v.a. bei Helikoptern und Verteidigungselektronik. Wichtige Konkurrenten: Airbus, BAE Systems, Thales, Lockheed Martin. USP: breite Systemkompetenz, starke NATO-Integration, hohe Helikopter-Expertise.
Es gibt 578 Mio. Leonardo Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,84 Mrd. € wert.
Leonardo Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,23 %
|1 Monat
|+10,46 %
|3 Monate
|-14,35 %
|1 Jahr
|-2,32 %
Lohnt sich ein Investment in die Leonardo Aktie?
Ob sich ein Einstieg bei der Leonardo Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Leonardo Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.