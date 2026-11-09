AT & S Austria Technologie & Systemtechnik springt aus dem Minus ins Plus

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik in den letzten drei Monaten Verluste von -21,61 % verkraften.

Nach einem zwischenzeitlichen Verlust von 3,77 % dreht die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik deutlich ins Plus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für die Kurswende ist nicht erkennbar. Die europäischen Börsen zeigen sich zugleich freundlich.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -17,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -47,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +254,86 % gewonnen.

Die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 55,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,90 %, über 10 Jahre bei 26,36 %.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,13 % 1 Monat -47,83 % 3 Monate -21,61 % 1 Jahr +304,29 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 09.11.2026, 15:00 Uhr

AT&S entwickelt und fertigt hochwertige Leiterplatten und IC-Substrate, die Chips mit elektronischen Systemen verbinden. Kunden kommen vor allem aus IT, Kommunikation, Industrie und Mobilität. Der Konzern zählt zu den führenden Anbietern im High-End-Segment. Wichtige Konkurrenten sind Ibiden, Shinko Electric und Unimicron. Differenzierungsmerkmale sind hohe Integrationsdichte, Miniaturisierungskompetenz und europäische Forschung und Entwicklung.

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,37 Mrd. € wert.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.