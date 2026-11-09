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    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik springt aus dem Minus ins Plus

    Rückenwind

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    AT&S gewinnt heute 6,40 %, liegt auf Monatssicht aber weiterhin 47,83 % im Minus.

    Rückenwind - AT & S Austria Technologie & Systemtechnik springt aus dem Minus ins Plus
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

    Nach einem zwischenzeitlichen Verlust von 3,77 % dreht die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik deutlich ins Plus. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für die Kurswende ist nicht erkennbar. Die europäischen Börsen zeigen sich zugleich freundlich.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 09.11.2026

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik in den letzten drei Monaten Verluste von -21,61 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie damit um -17,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -47,83 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +254,86 % gewonnen.

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    Die Aktie von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 55,07 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,90 %, über 10 Jahre bei 26,36 %.

    Börsen Update Europa - 09.11. - Eurozone 50 stark +1,79 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,13 %
    1 Monat -47,83 %
    3 Monate -21,61 %
    1 Jahr +304,29 %
    Stand: 09.11.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    AT&S entwickelt und fertigt hochwertige Leiterplatten und IC-Substrate, die Chips mit elektronischen Systemen verbinden. Kunden kommen vor allem aus IT, Kommunikation, Industrie und Mobilität. Der Konzern zählt zu den führenden Anbietern im High-End-Segment. Wichtige Konkurrenten sind Ibiden, Shinko Electric und Unimicron. Differenzierungsmerkmale sind hohe Integrationsdichte, Miniaturisierungskompetenz und europäische Forschung und Entwicklung.

    Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,37 Mrd. € wert.

    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

    +6,40 %
    -17,57 %
    -48,11 %
    -22,02 %
    +302,14 %
    +299,57 %
    +175,64 %
    +1.054,87 %
    +707,09 %
    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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