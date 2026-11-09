HENSOLDT: Aktie gewinnt ohne klaren Auslöser 4,73 %

Der heutige Anstieg bei HENSOLDT konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -10,65 % nicht vollständig ausgleichen.

Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg bei HENSOLDT ist nicht erkennbar. Das Unternehmen veröffentlicht eine Stimmrechtsmitteilung, ein Zusammenhang mit der Kursbewegung lässt sich daraus nicht ableiten. Trotz des heutigen Zuwachses bleibt die Aktie auf Wochensicht mit 5,37 % im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -5,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,07 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,37 % 1 Monat +8,15 % 3 Monate -10,65 % 1 Jahr -13,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.11.2026, 15:01 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Hensoldts starke Neunmonatszahlen mit 21,3 % Umsatz- und 33 % EBITDA-Wachstum, den Rekordauftragsbestand von 10,3 Mrd. Euro und die Prognose für 2026. Diskutiert werden der Kursrückgang bis 74,80 Euro trotz guter Zahlen, die anschließende Erholung sowie Kursmarken bei 86 und 100 Euro. Kapazitätsausbau, Radarprojekte für die Ukraine und mögliche Luftabwehraufträge werden als Wachstumstreiber gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,38 Mrd. € wert.

Die Aktie von HENSOLDT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 43,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei 41,22 %.

EQS Voting Rights Announcement: HENSOLDT AG HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 09.11.2026 / 12:54 CET/CEST Dissemination of a Voting …

EQS Stimmrechtsmitteilung: HENSOLDT AG HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 09.11.2026 / 12:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

HENSOLDT Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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