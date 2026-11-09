🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Infineon Technologies erholt sich im freundlichen Halbleitersektor

    Aktie im Rampenlicht

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von Infineon Technologies legt um 4,33 % zu und macht damit einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett.

    Aktie im Rampenlicht - Infineon Technologies erholt sich im freundlichen Halbleitersektor
    Foto: doganmesut - stock.adobe.com

    Mehrere Halbleiterwerte legen zu: STMicroelectronics gewinnt 2,72 %, Texas Instruments steigt um 0,82 %. Infineon verzeichnet damit ein deutlich stärkeres Plus als die Wettbewerber, ohne dass ein konkreter Auslöser erkennbar ist. Am Dienstag steht die Bilanz des Konzerns an.

    Aktueller Stand der Infineon Technologies Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 09.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Infineon Technologies trotz des heutigen Kurssprungs mit -24,02 % im Minus.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Long
    43,97€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,26€
    Basispreis
    3,19
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -7,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,55 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +26,82 % gewonnen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen von Infineon, insbesondere die Umsatzentwicklung bei KI-Rechenzentren und Automotive sowie mögliche Erträge aus Kapazitätserweiterungen. Diskutiert werden zudem der erste 300-Millimeter-SiC-Wafer und dessen Bedeutung für die Leistungselektronik. Kursrückgänge werden teils als Kaufgelegenheiten gesehen; der weitere Ausbau von Rechenzentren gilt als wichtiger Impuls.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,84 Mrd. € wert.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,70 %
    1 Monat -18,55 %
    3 Monate -24,02 %
    1 Jahr +43,35 %
    Stand: 09.11.2026, 15:01 Uhr

    Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,74 %, über 10 Jahre bei 11,92 %.

    Dax schafft es nach Korrektur wieder über 26.000 Punkte


    Der Dax hat sich am Montag nach zögerlichem Start doch noch recht deutlich von seiner Korrektur in der Vorwoche erholt. Der deutsche Leitindex schaffte es zurück über die runde Marke von 26.000 Punkten und lag am frühen Nachmittag mit einem Prozent …

    Tagesvorschau 10. November: Infineon-Bilanz, Henkel und US-Inflation: Dichter Dienstag für Anleger


    Wie weit reicht die Schwäche noch?


    Der Abverkauf hält an. Die Unterstützung zwischen 53,40 und 56,50 € hat nicht gehalten, auch das 61,8-Fibonacci-Retracement liegt längst darüber. Inzwischen notiert die Aktie bei rund 46 €. Eine Auffangzone folgt erst zwischen 35,90 und 37,60 €. Kommt zuvor noch ein Anlauf an die alten Marken, oder geht es direkt abwärts? Erst der Absturz, dann […] The post Infineon-Aktie: Wie weit reicht die Schwäche noch? first appeared on sharedeals.de.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,72 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,82 %. ON Semiconductor legt um +0,30 % zu NIO notiert im Minus, mit -1,64 %.

    Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Infineon Technologies

    +6,25 %
    -7,60 %
    -18,47 %
    -23,94 %
    +43,50 %
    +63,12 %
    +11,96 %
    +221,48 %
    -30,63 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
    Infineon Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie im Rampenlicht Infineon Technologies erholt sich im freundlichen Halbleitersektor Die Aktie von Infineon Technologies legt um 4,33 % zu und macht damit einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     