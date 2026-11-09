Infineon Technologies erholt sich im freundlichen Halbleitersektor

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Infineon Technologies trotz des heutigen Kurssprungs mit -24,02 % im Minus.

Mehrere Halbleiterwerte legen zu: STMicroelectronics gewinnt 2,72 %, Texas Instruments steigt um 0,82 %. Infineon verzeichnet damit ein deutlich stärkeres Plus als die Wettbewerber, ohne dass ein konkreter Auslöser erkennbar ist. Am Dienstag steht die Bilanz des Konzerns an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -7,70 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,55 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +26,82 % gewonnen.

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen von Infineon, insbesondere die Umsatzentwicklung bei KI-Rechenzentren und Automotive sowie mögliche Erträge aus Kapazitätserweiterungen. Diskutiert werden zudem der erste 300-Millimeter-SiC-Wafer und dessen Bedeutung für die Leistungselektronik. Kursrückgänge werden teils als Kaufgelegenheiten gesehen; der weitere Ausbau von Rechenzentren gilt als wichtiger Impuls.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,84 Mrd. € wert.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,70 % 1 Monat -18,55 % 3 Monate -24,02 % 1 Jahr +43,35 %

Stand: 09.11.2026, 15:01 Uhr

Die Aktie von Infineon Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 17,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 2,74 %, über 10 Jahre bei 11,92 %.

Der Dax hat sich am Montag nach zögerlichem Start doch noch recht deutlich von seiner Korrektur in der Vorwoche erholt. Der deutsche Leitindex schaffte es zurück über die runde Marke von 26.000 Punkten und lag am frühen Nachmittag mit einem Prozent …

Der Abverkauf hält an. Die Unterstützung zwischen 53,40 und 56,50 € hat nicht gehalten, auch das 61,8-Fibonacci-Retracement liegt längst darüber. Inzwischen notiert die Aktie bei rund 46 €. Eine Auffangzone folgt erst zwischen 35,90 und 37,60 €. Kommt zuvor noch ein Anlauf an die alten Marken, oder geht es direkt abwärts? Erst der Absturz, dann […] The post Infineon-Aktie: Wie weit reicht die Schwäche noch? first appeared on sharedeals.de.

So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +2,72 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +0,82 %. ON Semiconductor legt um +0,30 % zu NIO notiert im Minus, mit -1,64 %.

Infineon Technologies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Infineon Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Infineon Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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