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    Super Micro Computer verliert 3,72 % nach zwischenzeitlich 6,04 % Minus

    Rücksetzer

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die Aktie von Super Micro Computer gibt um 3,72 % nach und verliert damit auf Monatssicht 35,39 %.

    Rücksetzer - Super Micro Computer verliert 3,72 % nach zwischenzeitlich 6,04 % Minus
    Foto: 390780231

    Im Tagesverlauf rutscht Super Micro Computer zeitweise um 6,04 % ab. Inzwischen grenzt die Aktie ihre Verluste wieder ein. Einen konkreten Auslöser für den Kursrückgang gibt es nicht.

    Super Micro Computer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.11.2026

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Super Micro Computer abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -9,12 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,39 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -1,97 % verloren.

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    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursschwankungen der Super-Micro-Computer-Aktie nach den Quartalszahlen und mögliche Erholungschancen nach dem Rückgang auf etwa 26 USD. Diskutiert werden ein KUV unter 0,25, eine genannte Shortquote von 15 % und ein erwarteter Milliardendeal. Hoffnungen auf einen Rebound stehen Sorgen vor weiterem Verkaufsdruck im KI-Sektor gegenüber. Umstritten ist, ob SMCI selbst oder andere KI-Unternehmen die jüngste Sektorerholung antreiben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Zur Super Micro Computer Diskussion

    Die Aktie von Super Micro Computer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 1,31 %. Über 5 Jahre lag sie bei 80,89 %, über 10 Jahre bei 27,97 %.

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Es gibt 659 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,28 Mrd. € wert.

    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,00 %
    1 Monat -35,39 %
    3 Monate -9,12 %
    1 Jahr -30,54 %
    Stand: 09.11.2026, 15:03 Uhr

    Super Micro Computer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Super Micro Computer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Super Micro Computer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Super Micro Computer

    +2,56 %
    -12,27 %
    -31,71 %
    -3,94 %
    -26,58 %
    +8,49 %
    +571,43 %
    +1.126,18 %
    +2.030,33 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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