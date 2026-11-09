Bahnbrechende Partnerschaft zwischen unspun und Arvind Limited

AHMEDABAD, Indien und SAN FRANCISCO, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- unspun, das B Corp-zertifizierte Modetechnologieunternehmen hinter OneWeave 3D-Weben, und Arvind Limited, einer der führenden Textil- und Einzelhandelskonzerne Indiens, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um das Garn-zu-Kleidungsstück-3D-Weben in die industrielle Bekleidungsherstellung zu bringen.

Zwei industrielle 3D-Webmaschinen sollen voraussichtlich bis Dezember 2026 im Werk von Arvind in Ahmedabad in Betrieb genommen werden, mit dem Ziel, mehr als 30 weitere Maschinen in ganz Indien und den USA einzusetzen.

Es ist das erste Mal, dass die 3D-Webplattform von unspun von ihrer Mikrofabrik in die Produktionsumgebung eines globalen Tier-1-Herstellers überführt wird.

Das Geschäftsmodell der Modeindustrie basiert nach wie vor darauf, die Nachfrage Monate im Voraus zu prognostizieren, Großbestellungen aufzugeben und unvermeidliche Fehlmengen durch Preisnachlässe, Lagerbestände und Abverkäufe auszugleichen. Ab dem 19. Juli 2026 verbieten neue EU-Vorschriften großen Unternehmen die Vernichtung unverkaufter Kleidung, Bekleidungsaccessoires und Schuhe – eine politische Neuausrichtung, die die Überproduktion nicht nur zu einem Nachhaltigkeitsproblem, sondern auch zu einem Risiko für die Einhaltung von Vorschriften und das Geschäftsmodell macht.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Arvind zwei OneWeave-Maschinen in seinem Werk in Ahmedabad, Indien, einsetzen; die Inbetriebnahme wird für Dezember 2026 erwartet. Die schrittweise Partnerschaft sieht die Installation von über 30 weiteren Maschinen in Indien und/oder Nordamerika in den Jahren 2027–28 vor. unspun übernimmt Installation, Inbetriebnahme, Schulung, Software sowie Service und Support; die Marken werden Arvind mit der Produktion unter Einsatz der Technologie beauftragen.

„Bei dieser Partnerschaft geht es um mehr als nur die Installation von Maschinen; es geht darum, unsere Technologie mit einem erstklassigen Fertigungspartner weltweit zu skalieren und die Kapazitäten aufzubauen, die Produktion näher an die wichtigsten Märkte in den USA und Europa zu bringen." Die Integration von OneWeave in ein industrielles Tier-1-Fertigungsumfeld ist ein entscheidender Schritt hin zu dem reaktionsschnellen, bedarfsorientierten Fertigungsmodell, das unsere Technologie ermöglichen soll: Eine Welt, in der Marken innerhalb von Wochen statt Monaten auf die Nachfrage reagieren, Abfall und Preisnachlässe reduzieren und sich der Produktion auf das Notwendigste annähern können." – Arne Arens, Vorstandsvorsitzender, unspun