DIVEROIDs WatchDive verwandelt handelsübliche Smartwatches in Tauchcomputer und startet im Dezember auf Kickstarter

SEOUL, Südkorea, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- DIVEROID, ein Unternehmen für Unterwassertechnologie, kündigte heute an, dass WatchDive, ein System, das kompatible Apple Watches und Samsung Galaxy Watches in Tauchcomputer verwandelt, demnächst auf Kickstarter an den Start gehen wird. Durch die Kombination eines wasserdichten Gehäuses, integrierter Sensoren und der DIVEROID-App stattet WatchDive handelsübliche Smartwatches mit wichtigen Tauchfunktionen aus. Die Kampagne soll im Dezember 2026 starten.

WatchDive wurde für Freizeittaucher entwickelt, darunter auch für diejenigen, die nur ein- oder zweimal im Jahr zum Tauchen verreisen, und bietet eine Alternative zum Kauf eines separaten Tauchcomputers, indem es die Nutzung einer kompatiblen Smartwatch ermöglicht.

„Viele Freizeittaucher gehen nur ein- oder zweimal im Jahr tauchen, doch die Anschaffung eines separaten Tauchcomputers kann eine erhebliche Investition darstellen", sagte Jay Kim, Geschäftsführer von DIVEROID. „Mit WatchDive wollen wir die Tauchtechnologie leichter zugänglich machen, indem Nutzer ihre bereits vorhandene kompatible Smartwatch verwenden können."

WatchDive ist als primärer Tauchcomputer konzipiert und liefert Unterwasserinformationen in Echtzeit, ohne dass eine Smartphone-Verbindung erforderlich ist. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Tauchberechnungen mit bewährten Algorithmen: WatchDive nutzt den weit verbreiteten Dekompressionsalgorithmus Bühlmann ZHL-16C und liefert Tiefenmessungen mit einer Genauigkeit von ±0,1 Meter sowie Tauchberechnungen und Sicherheitsinformationen in Echtzeit direkt auf der Smartwatch.

WatchDive nutzt den weit verbreiteten Dekompressionsalgorithmus Bühlmann ZHL-16C und liefert Tiefenmessungen mit einer Genauigkeit von ±0,1 Meter sowie Tauchberechnungen und Sicherheitsinformationen in Echtzeit direkt auf der Smartwatch. Dichtungsprüfung vor dem Tauchgang: Mithilfe eines druckbasierten Systems können Nutzer vor dem Eintauchen ins Wasser die Dichtigkeit des Gehäuses überprüfen und so mögliche Probleme mit O-Ringen oder der Abdichtung erkennen.

Mithilfe eines druckbasierten Systems können Nutzer vor dem Eintauchen ins Wasser die Dichtigkeit des Gehäuses überprüfen und so mögliche Probleme mit O-Ringen oder der Abdichtung erkennen. Langlebiger Akku: Gehäuse und Sensorsystem kommen ohne externes Aufladen aus. Der eingebaute Akku ist für eine Lebensdauer von bis zu zwei Jahren oder mehr als 500 Tauchgängen ausgelegt und kann über autorisierte Servicezentren ausgetauscht werden.

Gehäuse und Sensorsystem kommen ohne externes Aufladen aus. Der eingebaute Akku ist für eine Lebensdauer von bis zu zwei Jahren oder mehr als 500 Tauchgängen ausgelegt und kann über autorisierte Servicezentren ausgetauscht werden. Intuitive Bedienelemente am Gerät: Über eine spezielle Taste können Nutzer WatchDive vor dem Tauchgang ein- oder ausschalten, unter Wasser auf den digitalen Kompass zugreifen sowie Kursmarkierungen setzen.

Über eine spezielle Taste können Nutzer WatchDive vor dem Tauchgang ein- oder ausschalten, unter Wasser auf den digitalen Kompass zugreifen sowie Kursmarkierungen setzen. Foto-Tiefen-Synchronisation und digitales Logbuch: Die Tauchprofile werden nach dem Auftauchen automatisch mit der DIVEROID-App synchronisiert. Nutzer können außerdem GoPro- oder Insta360-Aufnahmen importieren sowie mit Tauchprofilen synchronisieren, um Fotos und Videos den entsprechenden Unterwassertiefen sowie Tauchplätzen zuzuordnen.

Die Tauchprofile werden nach dem Auftauchen automatisch mit der DIVEROID-App synchronisiert. Nutzer können außerdem GoPro- oder Insta360-Aufnahmen importieren sowie mit Tauchprofilen synchronisieren, um Fotos und Videos den entsprechenden Unterwassertiefen sowie Tauchplätzen zuzuordnen. Unterstützung für Geräte- und Apnoetauchen: WatchDive unterstützt Modi für Geräte- und Apnoetauchen bis zu einer empfohlenen maximalen Tauchtiefe von 40 Metern. Es zeigt Informationen zu Tauchtiefe, Tauchzeit sowie Nullzeit (NDL) in Echtzeit an, gibt Hinweise zu Dekompressionsstopps und unterstützt das Tauchen mit Nitrox (EANx).

WatchDive unterstützt Modi für Geräte- und Apnoetauchen bis zu einer empfohlenen maximalen Tauchtiefe von 40 Metern. Es zeigt Informationen zu Tauchtiefe, Tauchzeit sowie Nullzeit (NDL) in Echtzeit an, gibt Hinweise zu Dekompressionsstopps und unterstützt das Tauchen mit Nitrox (EANx). Smartwatch-Kompatibilität und Cloudspeicher: Das Gehäuse bietet Platz für kompatible Modelle der Apple Watch und der Samsung Galaxy Watch mit einer Gehäusegröße von 38 bis 49 mm. Die grundlegenden Tauchfunktionen sind ohne Abonnement nutzbar und Nutzer erhalten 5 GB kostenlosen Cloudspeicher, während für zusätzlichen Speicherplatz möglicherweise ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

Die Kickstarter-Kampagne für WatchDive wird Super-Early-Bird-Prämien ab 149 US-Dollar anbieten. Ein weltweiter Versand ist geplant, die Auslieferung soll von Januar bis März 2027 erfolgen. Für das Produkt gilt eine zweijährige Garantie auf Mängel, wobei für den Akku der Garantieanspruch nach zwei Jahren oder 500 Tauchgängen endet, je nachdem, was zuerst eintritt. Nutzer sollten sich an die Vorgaben ihrer Tauchausbildung halten, ihre Tauchgänge planen, die Bedingungen überwachen sowie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Produkts befolgen.