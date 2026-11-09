Brandon Moffatt zum Chief Executive Officer ernannt

TORONTO, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- StormFisher, ein führendes kanadisches Unternehmen für kohlenstoffarme Energielösungen, gab bekannt, dass sein Vorstand Brandon Moffatt, Mitbegründer von StormFisher, zum Chief Executive Officer ernannt hat. Er tritt die Nachfolge von Judson Whiteside an.

Herr Moffatt ist Mitbegründer von StormFisher und hat in ganz Nordamerika Energieprojekte entwickelt, geplant und gebaut. Er bringt direkte Erfahrung mit, was es braucht, um ein komplexes Projekt von der Konzeption bis zur Bauausführung zu realisieren. Herr Moffatt ist seit den Anfängen von StormFisher ein fester Bestandteil des Unternehmens und sorgt für Kontinuität in seiner Rolle, indem er auf dem Fundament aufbaut, das das Unternehmen mit seinen Partnern und der Gesellschaft geschaffen hat.

„Ich fühle mich geehrt, diese Rolle zu übernehmen", sagte Herr Moffatt. „Unsere Prioritäten sind klar: „Wir erreichen die endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt Varennes, arbeiten eng mit unseren Aktionären, Kreditgebern und staatlichen Partnern, insbesondere in Québec, zusammen und konzentrieren uns darauf, dass das Unternehmen seine Ziele erreicht – mit einer Umsetzung, die unseren Ambitionen entspricht und von einem starken Team unterstützt wird."

„Im Namen des Vorstands möchte ich Jud Whiteside für seine Führungsrolle und seinen Beitrag zu StormFisher danken." Als Mitbegründer, der die Entwicklung des Varennes-Projekts geleitet hat, kennt Brandon Moffatt unser Projekt, unsere Partner und Mitarbeiter sehr gut, und der Vorstand hat vollstes Vertrauen in seine Führung als CEO für die nächste Phase von StormFisher", sagte Nishka Gupta, Co-Vorsitzende des Vorstands von StormFisher und Senior Vice-President bei ARC Financial.

StormFisher Varennes soll die erste großtechnische E-Methanolanlage in Nordamerika werden. Mit Investitionen von fast 1 Milliarde Dollar wird die Anlage sauberen Wasserstoff und abgeschiedenes CO₂ in kohlenstoffarmes Methanol umwandeln und dabei auf einer zu 100 % lokalen Wertschöpfungskette aufbauen. Die Anlage ist darauf ausgelegt, 72.000 Tonnen E-Methanol pro Jahr zu produzieren und jährlich 100.000 Tonnen CO₂ abzuscheiden und wiederzuverwenden.

Das Unternehmen ist bestrebt, den Fortschritt des Projekts aufrechtzuerhalten und seine Präsenz in Québec auszubauen, wo es weiterhin mit lokalen Lieferanten, Partnern und Gemeinden zusammenarbeitet. Varennes trägt zum Aufbau eines kohlenstoffarmen Kraftstoffsektors für den Export und den lokalen Markt bei und hilft, Emissionen in schwer zu elektrifizierenden Sektoren wie der Seeschifffahrt, der Luftfahrt und der Schwerindustrie zu reduzieren.

Über StormFisher

StormFisher entwickelt, besitzt und betreibt groß angelegte Projekte zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff und E-Fuels in ganz Nordamerika und beliefert damit globale Märkte. Mit fundierter Expertise in Projektentwicklung, -durchführung und -finanzierung arbeitet StormFisher mit Regierungen, Gemeinden und Industrien zusammen, um die Dekarbonisierung schwer zu dekarbonisierender Sektoren zu beschleunigen.

media@stormfisher.com

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