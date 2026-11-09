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    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton: Verluste setzen sich fort

    Spotlight

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    Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verliert 2,50 % und steht damit im Gegensatz zu überwiegend steigenden Wettbewerbern.

    Spotlight - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton: Verluste setzen sich fort
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    Der dritte Verlusttag in Folge belastet LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Einen konkreten Auslöser für die erneuten Kursverluste gibt es nicht. Während Burberry, Estée Lauder und Kering zulegen, gibt Hermès leicht nach.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.11.2026

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -17,53 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um +3,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,87 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton eine negative Entwicklung von -37,25 % erlebt.

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    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,04 %
    1 Monat +3,87 %
    3 Monate -17,53 %
    1 Jahr -34,18 %
    Stand: 09.11.2026, 15:07 Uhr

    Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    LVMH ist weltgrößter Luxusgüterkonzern mit Fokus auf Mode & Lederwaren, Uhren/Schmuck, Parfüm/Kosmetik, Weine/Spirituosen (u.a. Louis Vuitton, Dior, Moët, Hennessy). Zweck: Wertschöpfung durch globale Luxusmarken. Starke Marktstellung, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: Kering, Richemont, Hermès, Estée Lauder. USP: Markenportfolio, globale Präsenz, vertikale Integration.

    Es gibt 495 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 198,21 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Burberry Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,88 %. Estee Lauder Companies Registered (A) notiert im Plus, mit +1,21 %. Hermes International notiert im Minus, mit -0,29 %. Kering legt um +0,65 % zu L'Oreal notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

    Börsen Update Europa - 09.11. - Eurozone 50 stark +1,79 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 09.11. - Eurozone 50 stark +1,33 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -17,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei -10,71 %, über 10 Jahre bei 9,44 %.

    Lohnt sich ein Investment in die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie?


    Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

    -2,15 %
    +3,39 %
    +4,22 %
    -17,25 %
    -33,96 %
    -43,47 %
    -43,50 %
    +151,35 %
    +12.803,17 %
    ISIN:FR0000121014WKN:853292
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