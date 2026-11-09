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    TeamViewer büßt binnen einer Woche 32,27 % ein

    Unter Druck

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    TeamViewer verliert heute 3,38 % und bewegt sich damit gegen den freundlichen europäischen Aktienmarkt.

    Unter Druck - TeamViewer büßt binnen einer Woche 32,27 % ein
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Innerhalb einer Woche bricht der Kurs von TeamViewer um 32,27 % ein. Die Aktie verzeichnet inzwischen den dritten Verlusttag in Folge. Einen konkreten Auslöser für den heutigen Rückgang gibt es nicht.

    TeamViewer Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 09.11.2026

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TeamViewer, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -25,05 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -32,27 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -26,40 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -17,93 % verloren.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,66 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TeamViewer-Aktie von rund 7,80 auf 4,90 Euro und den negativen Trend. Diskutiert wird, wie stark enttäuschte Wachstumserwartungen und die Bewertung den Kurs erklären. Für eine Erholung gelten operative Fortschritte als entscheidend; im Fokus stehen Großkundenbindung und Enterprise-Wachstum 2027. Zudem werden Put-Absicherungen gegen Teilverkäufe abgewogen und die früheren Tiefs um 4,10 Euro als mögliche Orientierung diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Zur TeamViewer Diskussion

    TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -32,27 %
    1 Monat -26,40 %
    3 Monate -25,05 %
    1 Jahr -17,66 %
    Stand: 09.11.2026, 15:08 Uhr

    Die Aktie von TeamViewer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -29,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,22 %.

    Börsen Update Europa - 09.11. - Eurozone 50 stark +1,79 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Informationen zur TeamViewer Aktie

    TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

    Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 798,86 Mio. € wert.

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    Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    TeamViewer

    -3,26 %
    -33,29 %
    -27,50 %
    -26,18 %
    -18,90 %
    -66,63 %
    -67,22 %
    -83,81 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
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