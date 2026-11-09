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    Siemens legt um 2,21 % zu, DAX wieder über 26.000 Punkten

    Das bewegt die Anleger

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    Die Siemens-Aktie steigt um 2,21 % auf 268,05 Euro.

    Das bewegt die Anleger - Siemens legt um 2,21 % zu, DAX wieder über 26.000 Punkten
    Foto: HJCB - stock.adobe.com

    Der DAX klettert trotz des Kurssturzes an der Nasdaq wieder über 26.000 Punkte. Auch Siemens legt in diesem Marktumfeld zu. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht.

    Siemens Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 09.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Siemens trotz des heutigen Kurssprungs mit -4,59 % im Minus.

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    Auf Wochensicht steht bei der Siemens Aktie damit ein Gewinn von +0,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,41 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Siemens einen Anstieg von +12,21 %.

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    Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,21 %
    1 Monat +0,41 %
    3 Monate -4,59 %
    1 Jahr +10,56 %
    Stand: 09.11.2026, 15:08 Uhr

    Informationen zur Siemens Aktie

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Es gibt 782 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 209,73 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Siemens erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,34 %. Über 5 Jahre lag sie bei 12,85 %, über 10 Jahre bei 10,50 %.

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    Sehen wir eine Ruhe nach dem Sturm oder die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Der DAX verkraftet den Kurssturz an der Nasdaq gut und zieht wieder über 26.000 Punkte. Worauf kommt es jetzt an und wo sollten Anleger zugreifen?

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    Siemens Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Siemens

    +3,34 %
    +0,73 %
    +0,94 %
    -4,09 %
    +11,14 %
    +106,66 %
    +84,25 %
    +201,11 %
    +242,65 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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