Hedgefonds verkaufen so schnell wie fast nie!

Goldman-Sachs-Daten zufolge war Tech weltweit und in den USA der mit Abstand am stärksten netto verkaufte Sektor. Das prozentuale Ausmaß entsprach ungefähr dem Rekord der seit 2016 erfassten Daten. Bei Einzelaktien insgesamt verzeichnete die Bank die stärksten Nettoverkäufe seit vier Monaten. Die Daten aus dem Hedgefonds-Kundengeschäft der Bank haben den Stand vom 6. November.

Der KI-Boom bekommt Gegenwind: Hedgefonds haben Technologieaktien in der vergangenen Woche in einem Tempo abgestoßen, das laut Bloomberg zu den höchsten je gemessenen zählt. Hintergrund ist die Sorge, politischer Widerstand könnte den Ausbau von Rechenzentren ausbremsen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI-Wette unter Druck

Nach den US-Zwischenwahlen reduzierten Investoren Risiken. Sie stellten infrage, wie viele Rechenzentren in den kommenden Jahren tatsächlich entstehen – und wie hoch die Nachfrage nach Halbleitern und weiterer Infrastruktur ausfällt. Auch US-Industrieaktien wurden so schnell verkauft wie seit April 2020 nicht mehr.

Wie stark der Rückzug war, zeigen US-Fonds mit fundamentalen Long-Short-Strategien: Ihr Bruttoengagement aus Kauf- und Leerverkaufspositionen sank um 8,7 Prozentpunkte auf 207,5 Prozent. Das war der größte Wochenrückgang seit März 2020. Das Nettoengagement fiel um 3,7 Prozentpunkte auf 43,3 Prozent – so stark wie zuletzt in der Woche des Liberation Day im April 2020.

Die Käufe haben einen Haken

Am Freitag gab es erste Stabilisierungssignale. Laut Goldmans Aktienhandelsabteilung waren Hedgefonds über die gesamte Woche sogar Nettokäufer. Ausschlaggebend waren die Käufe am Freitag. Diese wurden überwiegend dem Schließen von Makropositionen zugeschrieben, etwa auf Indizes und börsengehandelte Fonds.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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