Hedgefonds verkaufen so schnell wie fast nie!
Tech-Aktien
Hedgefonds verkaufen Tech-Aktien mit nahezu Rekordgeschwindigkeit. Nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterm-Wahlen macht sich die Sorge um den Ausbau von Rechenzentren breit, was den KI-Trade belastet.
Der KI-Boom bekommt Gegenwind: Hedgefonds haben Technologieaktien in der vergangenen Woche in einem Tempo abgestoßen, das laut Bloomberg zu den höchsten je gemessenen zählt. Hintergrund ist die Sorge, politischer Widerstand könnte den Ausbau von Rechenzentren ausbremsen.
Goldman-Sachs-Daten zufolge war Tech weltweit und in den USA der mit Abstand am stärksten netto verkaufte Sektor. Das prozentuale Ausmaß entsprach ungefähr dem Rekord der seit 2016 erfassten Daten. Bei Einzelaktien insgesamt verzeichnete die Bank die stärksten Nettoverkäufe seit vier Monaten. Die Daten aus dem Hedgefonds-Kundengeschäft der Bank haben den Stand vom 6. November.
KI-Wette unter Druck
Nach den US-Zwischenwahlen reduzierten Investoren Risiken. Sie stellten infrage, wie viele Rechenzentren in den kommenden Jahren tatsächlich entstehen – und wie hoch die Nachfrage nach Halbleitern und weiterer Infrastruktur ausfällt. Auch US-Industrieaktien wurden so schnell verkauft wie seit April 2020 nicht mehr.
Wie stark der Rückzug war, zeigen US-Fonds mit fundamentalen Long-Short-Strategien: Ihr Bruttoengagement aus Kauf- und Leerverkaufspositionen sank um 8,7 Prozentpunkte auf 207,5 Prozent. Das war der größte Wochenrückgang seit März 2020. Das Nettoengagement fiel um 3,7 Prozentpunkte auf 43,3 Prozent – so stark wie zuletzt in der Woche des Liberation Day im April 2020.
Die Käufe haben einen Haken
Am Freitag gab es erste Stabilisierungssignale. Laut Goldmans Aktienhandelsabteilung waren Hedgefonds über die gesamte Woche sogar Nettokäufer. Ausschlaggebend waren die Käufe am Freitag. Diese wurden überwiegend dem Schließen von Makropositionen zugeschrieben, etwa auf Indizes und börsengehandelte Fonds.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Podcast "Börse, Baby!"