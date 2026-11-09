Leag will erneut bei Gaskraftwerken mitbieten

In Jänschwalde informierte die Konzernspitze die Beschäftigten über die bisherigen Zuschläge für Gaskraftwerks-Projekte der Leag. In der ersten Ausschreibung war der Lausitzer Energieversorger ein großer Gewinner. Das Unternehmen konnte sich mit sieben Projekten durchsetzen - vier in Jänschwalde in Brandenburg, zwei im sächsischen Boxberg und eines in Leipheim in Bayern.

JÄNSCHWALDE (dpa-AFX) - Der Energieversorger Leag will sich auch an der zweiten Ausschreibung für Gaskraftwerke beteiligen. Das kündigte der Leag-Vorstandsvorsitzende Adi Roesch an. "Wir werden jetzt natürlich wieder die Bleistifte spitzen", sagte er in Jänschwalde. Die Leag werde wie beim ersten Mal versuchen, das wirtschaftlichste Angebot auch für die zwei Standorte Schwarze Pumpe (Brandenburg) und Lippendorf (Sachsen) zu machen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte bei der Betriebsversammlung, Jänschwalde bleibe Industriestandort, das sei für die Beschäftigten enorm wichtig. Die Lausitz stehe auch weiterhin für zuverlässige Energieversorgung.

Leag verteidigt Umbau bestehender Anlagen



Die Leag will bestehende Braunkohleblöcke etwa in Jänschwalde umrüsten. Die bestehende Turbine soll weitergenutzt werden, wie Roesch sagte. "Das heißt, wir haben weniger Risiko, insbesondere was die Lieferzeiten angeht. Und die sind ja bekanntermaßen bei neuen Gasturbinen im Augenblick ziemlich eng."

Kritik aus dem Süden



Die baden-württembergische Energieministerin Thekla Walker (Grüne) kritisierte, dass "statt neuer, moderner Kraftwerke (...) nun mehrere Projekte in Brandenburg mit umgerüsteten alten Kohlekraftwerken zum Zug" kämen. Diese würden durch einen geringeren Wirkungsgrad hohe Folgekosten durch mehr Gasimporte verursachen.

Leag: "Ein paar hundert Betriebsstunden" im Jahr



Die Leag argumentiere jedoch, ihre Fuel-Switch-Kraftwerke (deutsch: Brennstoff-Wechsel) erreichten einen Wirkungsgrad, der mit modernen Spitzenlastkraftwerken vergleichbar sei. Leag-Manager Roesch sagte mit Blick auf die Klimabilanz zudem, er gehe davon aus, dass die Gaskraftwerke zur Stromabsicherung bei Flauten auf "ein paar hundert Betriebsstunden" im Jahr kommen.

Er sei auch zuversichtlich, dass die Gaskraftwerke Ende Oktober 2031 betriebsbereit seien. Zunächst gehe es darum, eine Projektorganisation aufzubauen, so Roesch.

Zwei weitere Ausschreibungen geplant



Die Bundesnetzagentur hatte kürzlich die ersten Kraftwerksprojekte benannt, die für das Bereithalten der sogenannten Erzeugungskapazität 15 Jahre lang Geld bekommen sollen - auch wenn sie möglicherweise nur wenige Stunden im Jahr laufen. Ermittelt wurden sie in einem Bieterverfahren, bei dem 41 Gebote abgegeben wurden. Elf Gebote erhielten einen Zuschlag. Geplant sind noch zwei weitere Ausschreibungen.

Als Backup vorgesehen



Als Backups sollen die Kraftwerke vor allem dafür sorgen, dass bei zu wenig Energiegewinnung aus Wind und Sonne trotzdem genug Strom vorhanden ist. Die neuen Anlagen sollen zunächst Erdgas verbrennen.

Die Kosten sollen durch eine neue Umlage von allen Stromverbrauchern getragen werden. Um wie viel der Strom dann teurer wird, ist aber noch offen, weil es noch weitere Ausschreibungen gibt./mow/DP/jha



