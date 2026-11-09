ViewLift führt Agentic AI zur Optimierung von Streaming-Operationen ein

NEW YORK, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- ViewLift, ein Unternehmen von DAZN und führender Anbieter von digitalen und Medienlösungen für Sport-, Nachrichten- und Unterhaltungsorganisationen, hat heute agentic AI in sein Content-Management-System (CMS) integriert. Plattformadministratoren können nun eine Aufgabe in einfacher Sprache beschreiben, und ein KI-Agent führt sie in ihrem Namen innerhalb des CMS aus.

Ein neuer KI-Agent übernimmt routinemäßige Aufgaben in den Bereichen Benutzerverwaltung, Abrechnung und Seitenerstellung anhand von Eingabeaufforderungen in einfacher Sprache, wobei Administratoren jede Änderung genehmigen müssen.

Für Streamingdienste mit Hunderttausenden von Abonnenten ist der Supportaufwand unerbittlich und repetitiv. Das Zurücksetzen eines Logins, das Überprüfen eines Abonnements oder das Bearbeiten einer Rückerstattung bedeutete bisher, dass ein Administrator jedes Profil manuell suchen und jede Korrektur von Hand vornehmen musste. Der Agent von ViewLift beseitigt diesen manuellen Aufwand, angefangen beim Kundensupport bis hin zur Seitenerstellung.

Der Agent öffnet sich über ein Seitenpanel im ViewLift CMS. Zum Start kann es Folgendes:

Abonnentenverwaltung: Finden Sie jeden Abonnenten sofort, sehen Sie sich seine registrierten Geräte an, generieren Sie Anmeldecodes und magische Links, wenden Sie Postleitzahlüberschreibungen an und erstellen, aktualisieren oder anonymisieren Sie Konten, einzeln oder in großen Mengen.





Abrechnung und Abonnements: Rechnungs- und Transaktionshistorie abrufen, VIP-Status gewähren oder entziehen, Abonnements wiederherstellen und Rückerstattungen veranlassen.





Seitenerstellung: Mit einem einzigen Befehl können Sie jede beliebige Seite, die aus den über 80 Designmodulen von ViewLift erstellt wurde, auf eine neue URL klonen.

Leseanfragen werden sofort ausgeführt. Jede Aktion, die Daten verändert, von einer Statusaktualisierung bis hin zu einer Rückerstattung, wird erst ausgeführt, nachdem sie von „Human in Loop" genehmigt wurde. Dieser Genehmigungsschritt stellt sicher, dass sensible Konto- und Zahlungsvorgänge unter menschlicher Kontrolle bleiben.

„Einen Streaming-Dienst zu betreiben, sollte nicht bedeuten, in Verwaltungsarbeit zu ertrinken", sagte Manik Bambha, Präsident von ViewLift. „Die Teams unserer Kunden wissen genau, was ihre Fans und Zuschauer wollen. Jede Stunde, die sie damit verbringen, sich durch ein Portal zu klicken, um ein Login zurückzusetzen oder eine Rückerstattung zu bearbeiten, ist eine Stunde, die ihnen fehlt, um diese Fans zu bedienen. Agentic AI gibt ihnen diese Zeit zurück, und der Genehmigungsworkflow sorgt dafür, dass sie niemals die Kontrolle über die Daten ihrer Abonnenten abgeben."

Agentic AI steht ViewLift-Kunden ab sofort zur Verfügung. Um eine Demo anzufordern, besuchen Sie www.viewlift.com.

Informationen zu ViewLift

ViewLift, ein Unternehmen von DAZN , bietet digitale Lösungen für Rechteinhaber an, mit besonderer Expertise in der Live- und On-Demand-Videoverbreitung. Mit seiner proprietären Cloud-basierten Technologie betreibt ViewLift digitale Plattformen für Sport-, Medien- und Unterhaltungsmarken weltweit. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören Content-Management, Multiplattform-Distribution, Echtzeit-Analysen, Tools zur Einbindung der Zuschauer sowie flexible Monetarisierungsmodelle (AVOD, SVOD, TVOD und Hybridmodelle). ViewLift ermöglicht es den Eigentümern von Inhalten, die Einbindung des Publikums und die Einnahmen durch ein nahtloses, skalierbares Streaming-Erlebnis zu maximieren. Zu den Sportkunden von ViewLift gehören die National Hockey League; 18 US-amerikanische Profisportmannschaften; sechs regionale Sportsender; die Professional Fighters League; die World Racing Group; und andere.

Weitere Informationen zu ViewLift finden Sie unter www.viewlift.com.

Medienkontakt:

ViewLift

marketing@viewlift.com

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