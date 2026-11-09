Google greift Nvidia an – und setzt auf eine besondere Strategie

An der Börse kam die Ankündigung gut an. Die Alphabet-Aktie legte nach Börsenstart um 3,46 Prozent auf 293,74 US-Dollar zu.

Alphabet verschärft den Wettbewerb mit Nvidia . Google hat am Montag zwei neue Varianten seiner selbst entwickelten KI-Chips vorgestellt. Die Prozessoren sollen unterschiedliche Anforderungen von Unternehmenskunden erfüllen und Googles Position im boomenden Markt für KI-Hardware stärken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Google entwickelt Chips für spezielle Anforderungen

Die neuen Tensor Processing Units (TPUs) tragen die Namen 8tx und 8i Max. Dabei handelt es sich um überarbeitete Versionen bestehender Prozessoren, die Google gezielt für bestimmte Kundengruppen entwickelt hat. Das berichtete zunächst Bloomberg.

Der 8tx richtet sich vor allem an Behörden und Unternehmen aus streng regulierten Branchen. Diese müssen sensible Daten schützen, während sie verarbeitet werden. Dafür kombiniert Google seine Chiptechnologie mit Prozessoren von AMD. Die Daten werden direkt auf Hardware-Ebene verschlüsselt. Gleichzeitig soll der neue Chip bis zu doppelt so schnell arbeiten wie sein Vorgänger, ohne dass die Leistung bei anderen Anwendungen nennenswert darunter leidet.

Der 8i Max verfolgt einen anderen Ansatz. Er soll Anwendungen unterstützen, die besonders große Datenmengen gleichzeitig verarbeiten müssen. Dafür verbindet Google zwei Chips in einem gemeinsamen Gehäuse. Das erhöht sowohl den verfügbaren Speicher als auch die Rechenleistung. Besonders geeignet sei der Prozessor laut Google für Programmierassistenten, mathematische Berechnungen und die Entwicklung neuer Medikamente.

Google macht Nvidia Konkurrenz

Bislang nutzt Google seine TPUs vor allem für eigene Angebote wie die Suchmaschine, YouTube und den KI-Assistenten Gemini. Inzwischen stellt der Konzern die Chips aber auch über sein Cloud-Geschäft externen Kunden zur Verfügung. Damit will Google mehr Unternehmen für seine KI-Infrastruktur gewinnen und Nvidia Marktanteile streitig machen.

Das Geschäft entwickelt sich bereits zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Laut Alphabet leisteten die TPU-Verkäufe im Septemberquartal einen bedeutenden Beitrag zum Ergebnis. Der Umsatz von Google Cloud hatte sich im selben Zeitraum auf 30,71 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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Saskia Reh

Redakteurin für Nachrichten Mehr anzeigen Saskia Reh unterstützt das Team von wallstreetONLINE seit August 2025. Zuvor hat sie sich bereits mit Finanzthemen rund um die Börse, nachhaltige Geldanlagen und Edelmetalle wie Gold gewidmet. Abseits der Finanzwelt lebt Saskia ihre kreative Seite aus: Ob im aufwendigen Cosplay, auf Twitch oder bei ausgedehnten Spaziergängen mit ihrem Hund in der Natur. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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