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    Google greift Nvidia an – und setzt auf eine besondere Strategie

    Neue Prozessoren

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    Google bringt zwei neue KI-Chips auf den Markt und will damit mehr Unternehmenskunden gewinnen. Die Prozessoren könnten den Wettbewerb mit Nvidia verschärfen.

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    Neue Prozessoren - Google greift Nvidia an – und setzt auf eine besondere Strategie
    Foto: Andrej Sokolow/dpa

    Alphabet verschärft den Wettbewerb mit Nvidia. Google hat am Montag zwei neue Varianten seiner selbst entwickelten KI-Chips vorgestellt. Die Prozessoren sollen unterschiedliche Anforderungen von Unternehmenskunden erfüllen und Googles Position im boomenden Markt für KI-Hardware stärken.

    An der Börse kam die Ankündigung gut an. Die Alphabet-Aktie legte nach Börsenstart um 3,46 Prozent auf 293,74 US-Dollar zu. 

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    Google entwickelt Chips für spezielle Anforderungen

    Die neuen Tensor Processing Units (TPUs) tragen die Namen 8tx und 8i Max. Dabei handelt es sich um überarbeitete Versionen bestehender Prozessoren, die Google gezielt für bestimmte Kundengruppen entwickelt hat. Das berichtete zunächst Bloomberg.

    Der 8tx richtet sich vor allem an Behörden und Unternehmen aus streng regulierten Branchen. Diese müssen sensible Daten schützen, während sie verarbeitet werden. Dafür kombiniert Google seine Chiptechnologie mit Prozessoren von AMD. Die Daten werden direkt auf Hardware-Ebene verschlüsselt. Gleichzeitig soll der neue Chip bis zu doppelt so schnell arbeiten wie sein Vorgänger, ohne dass die Leistung bei anderen Anwendungen nennenswert darunter leidet.

    Der 8i Max verfolgt einen anderen Ansatz. Er soll Anwendungen unterstützen, die besonders große Datenmengen gleichzeitig verarbeiten müssen. Dafür verbindet Google zwei Chips in einem gemeinsamen Gehäuse. Das erhöht sowohl den verfügbaren Speicher als auch die Rechenleistung. Besonders geeignet sei der Prozessor laut Google für Programmierassistenten, mathematische Berechnungen und die Entwicklung neuer Medikamente.

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    Google macht Nvidia Konkurrenz

    Bislang nutzt Google seine TPUs vor allem für eigene Angebote wie die Suchmaschine, YouTube und den KI-Assistenten Gemini. Inzwischen stellt der Konzern die Chips aber auch über sein Cloud-Geschäft externen Kunden zur Verfügung. Damit will Google mehr Unternehmen für seine KI-Infrastruktur gewinnen und Nvidia Marktanteile streitig machen.

    Das Geschäft entwickelt sich bereits zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Laut Alphabet leisteten die TPU-Verkäufe im Septemberquartal einen bedeutenden Beitrag zum Ergebnis. Der Umsatz von Google Cloud hatte sich im selben Zeitraum auf 30,71 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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