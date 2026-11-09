UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Walmart vor Zahlen zum dritten Quartal von 130 auf 149 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften von Marktanteilsgewinnen des Einzelhandelskonzerns zeugen, schrieb Michael Lasser in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Vor allem aber dürften die Resultate weitere Belege dafür liefern, dass Walmarts Ertragslage solider ist, als es die Vergleichszahlen auf den ersten Blick vermuten lassen./rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 07:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 111,3EUR auf Tradegate BSX (09. November 2026, 15:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Lasser

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 149

Kursziel alt: 130

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

