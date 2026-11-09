🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    LINXAI Robotics holt Gold und zwei Bronzemedaillen beim ersten CMG World Robot Mount Tai Wettbewerb

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    PEKING, 9. November 2026 /PRNewswire/ -- Der erste CMG World Robot Mount Tai Wettbewerb wurde am 2. November abgeschlossen. LINXAI Robotics sicherte sich eine Gold- und zwei Bronzemedaillen in der Kategorie der Laufroboter. Gemeinsam mit Unitree Technology belegte LINXAI bei allen Beinwettbewerben die ersten drei Plätze.

    Detaillierte Wettbewerbsergebnisse und Roboterspezifikationen finden Sie unter https://www.linxairobotics.com oder kontaktieren Sie uns unter info@linxai-tech.com 

    LINXAI setzte seine Schwerlast-Laufroboter D50 ein und erreichte damit Folgendes:

    • Goldmedaille, Laufwettbewerb mit Beinlasten: D50 Point-Foot absolvierte die 3,3 km lange Strecke in 1:51:29 mit der perfekten Punktzahl von 400 Punkten.
    • Bronzemedaille, Laufwettbewerb mit Beinlasten: D50 WS Wheel-Legged, das einzige medaillengewinnende Fahrzeug mit Rädern und Beinen in der Kategorie der Fahrzeuge mit Beinen.
    • Bronzemedaille, Beinschnelllauf: D50 Point-Foot absolvierte die 3,9 km lange Strecke in 1:00:45.

    Für den Wettkampf wurden die ursprünglichen, alten Kletterpfade des Berges Tai genutzt. Der tragende Bereich umfasste über 2.100 verwitterte Steinstufen und fünf Materialverladepunkte, wobei Lasten bis zu 66 kg erreicht wurden, um die Notfallversorgung zu simulieren. Die Roboter mussten Materialien selbstständig entladen, überprüfen und wieder aufladen können, wobei die Unversehrtheit zu wahren war.

    „Der Wettbewerb hat unsere Durchbrüche in Szenarien mit hoher Belastung und hohem Schwerpunkt bestätigt", sagte Lin Qinhong, CEO und CTO von LINXAI Robotics. Er betonte, dass die Roboter von LINXAI so konzipiert seien, dass sie hochriskante, körperlich anspruchsvolle Aufgaben übernehmen und als kollaborative Partner dienen, um die Fähigkeiten des Menschen zu erweitern und die Sicherheit zu gewährleisten. „Unser Ziel ist es, diese Roboter bei Notfalleinsätzen, der Inspektion von Kraftwerken und Bergpatrouillen einzusetzen und so verkörperte Intelligenz in rauen Umgebungen im Gelände nutzbar zu machen."

    Über LINXAI Robotics: LINXAI Robotics wurde im Mai 2023 gegründet und ist ein Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsunternehmen für Roboter, das sich auf hochbelastbare und hochzuverlässige vierbeinige Roboterplattformen für den industriellen Einsatz spezialisiert hat.



     

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/linxai-robotics-holt-gold-und-zwei-bronzemedaillen-beim-ersten-cmg-world-robot-mount-tai-wettbewerb-302933457.html

     





    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    LINXAI Robotics holt Gold und zwei Bronzemedaillen beim ersten CMG World Robot Mount Tai Wettbewerb PEKING, 9. November 2026 /PRNewswire/ - Der erste CMG World Robot Mount Tai Wettbewerb wurde am 2. November abgeschlossen. LINXAI Robotics sicherte sich eine Gold- und zwei Bronzemedaillen in der Kategorie der Laufroboter. Gemeinsam mit Unitree …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     