zehn Milliarden Euro für Europas Tech-Unternehmen

Auch Deutschland beteiligt sich an dem Vorhaben. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) teilte mit: "Ich freue mich, dass Deutschland mit 250 Millionen Euro einen Beitrag zu dieser wichtigen Initiative leistet." Gemeinsam mit Deutschland stellen Bulgarien, Griechenland, Italien, Luxemburg, die Niederlande und Spanien insgesamt rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Aufstrebenden europäischen Technologieunternehmen sollen zehn Milliarden Euro an Investitionen zugutekommen. Dafür bündeln die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), sieben Mitgliedstaaten und Privatinvestoren ihre Kräfte, wie die EIB-Gruppe mitteilte.

Der Großteil der geplanten Investitionen stammt demnach mit acht Milliarden Euro von privaten institutionellen Investoren und der französischen Tibi-Initiative. Dazu zählen unter anderem Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und Investmentgesellschaften.

Junge Technologieunternehmen sollen profitieren



Das Geld soll insbesondere in sogenannte Scale-ups fließen. Dabei handelt es sich um junge Technologieunternehmen, die bereits am Markt etabliert sind und nun stark wachsen und expandieren wollen. Gefördert werden sollen nach Angaben der EIB Unternehmen aus verschiedenen Technologiebereichen. "Wer in Europas Technologieunternehmen investiert, kann wirtschaftlich profitieren und zugleich Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken", sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nicola Beer.

Weitere Investitionen in Rüstung geplant



Parallel zu den Investitionen in Unternehmen plant die EIB-Gruppe gemeinsam mit den EU-Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission, die Investitionen für die Verteidigungsindustrie zu erhöhen. Die EU-Kommission soll demnach 100 Millionen Euro zu bereits zugesagten Mitteln der EIB-Gruppe und weiterer Mitgliedsstaaten bereitstellen. Das Geld soll demnach in die Bereiche Verteidigungstechnologie, Raumfahrt und Cybersicherheit fließen.

Die EIB mit Sitz in Luxemburg ist nach eigenen Angaben die weltgrößte Förderbank und als EU-Institution für langfristige Finanzierungen zuständig - Eigentümer sind die Mitgliedstaaten. Die Bank soll grundsätzlich Investitionen unterstützen, die zur Erreichung der politischen Ziele der EU beitragen./lux/DP/jha



