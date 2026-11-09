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    Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein

    Aktien New York

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen legen zum Wochenauftakt breit zu
    • Ölpreisrückgang und Trumps Aussagen stützen Börsen
    • Nvidia-Aktien verlieren wegen Druck auf Huang kräftig
    Aktien New York - Erholung - Nvidia-Aktien knicken ein
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat es zum Wochenauftakt Gewinne gegeben. Die Kurse legten am Montag auf breiter Front zu, angetrieben auch vom Ölpreisrückgang, nachdem US-Präsident Donald Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um ein Prozent auf 51.803 Punkte zu.

    Anleger zeigten sich mit Blick auf den breiteren Tech-Sektor auch eher gelassen darüber, dass die Nvidia -Aktien in der Sorge vor einer Führungskrise beim Chip-Giganten litten. Um knapp sieben Prozent ging es für die Papiere abwärts. Konzernchef Jensen Huang steht wegen einer Affäre mit einer Frau unter Druck, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll.

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    Der technologielastige Nasdaq 100 stieg hingegen um 1,7 Prozent auf 27.449 Zähler und setzte damit die Erholung vom Freitag fort. Der marktbreite S&P 500 rückte um 1,2 Prozent vor auf 7.464 Punkte./bek/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,05 % und einem Kurs von 159,1 auf Tradegate BSX (09. November 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +88,25 %/+151,00 % bedeutet.





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