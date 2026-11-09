Börsenstart USA - 09.11. - US Tech 100 stark +2,59 %

Der States 30 bewegt sich bei 51.991,81 PKT und steigt um +1,30 %.

Top-Werte: Amazon +4,15 %, Caterpillar +3,96 %, Cisco Systems +2,90 %, Goldman Sachs Group +2,71 %, Sherwin-Williams +1,60 %

Flop-Werte: NVIDIA -6,27 %, Chevron Corporation -1,52 %, Visa (A) -1,25 %, Coca-Cola -1,03 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 27.685,31 PKT und steigt um +2,59 %.

Top-Werte: Astera Labs +9,62 %, Lumentum Holdings +9,46 %, Advanced Micro Devices +8,07 %, Applied Materials +7,77 %, Monolithic Power Systems +7,05 %

Flop-Werte: NVIDIA -6,27 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,42 %, Axon Enterprise -3,11 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,95 %, Diamondback Energy -2,33 %

Der States 500 steht aktuell (16:00:02) bei 7.499,87 PKT und steigt um +1,66 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +9,59 %, Lumentum Holdings +9,46 %, Coherent +9,13 %, CIENA +8,42 %, Advanced Micro Devices +8,07 %

Flop-Werte: NVIDIA -6,40 %, First Solar -4,52 %, The Hershey -4,10 %, Fidelity National Information Services -3,17 %, Axon Enterprise -3,11 %

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!

