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    Vom Minus ins kräftige Plus: Astera Labs springt nach oben

    Auf Höhenflug

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    Astera Labs klettert um 9,62 %, bleibt auf Monatssicht jedoch deutlich im Minus.

    Auf Höhenflug - Vom Minus ins kräftige Plus: Astera Labs springt nach oben
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang um 3,79 % dreht Astera Labs im Tagesverlauf kräftig ins Plus. Die Aktie des Spezialisten für Rechenzentrumsverbindungen steigt damit deutlich stärker als der US Tech 100, der um 2,59 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für den Kurssprung gibt es nicht.

    Wie hat sich die Astera Labs-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Der heutige Anstieg bei Astera Labs konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -34,84 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Astera Labs Aktie damit um -18,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Astera Labs um +32,39 % gewonnen.

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    Während Astera Labs heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,59 %. Damit gehört Astera Labs heute zu den auffälligeren Werten.

    Informationen zur Astera Labs Aktie

    Astera Labs ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Siliziumlösungen zur Verbesserung der Datenverarbeitung in Rechenzentren spezialisiert hat. Mit Produkten, die die Konnektivität zwischen CPUs, GPUs und Speichergeräten optimieren, positioniert sich Astera Labs als bedeutender Akteur in der Rechenzentrumsinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten sind Broadcom, Intel und Nvidia. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fokussierung auf spezialisierte Hochleistungslösungen.

    Es gibt 173 Mio. Astera Labs Aktien. Damit ist das Unternehmen 32,35 Mrd.EUR € wert.

    Astera Labs Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -18,97 %
    1 Monat -39,74 %
    3 Monate -34,84 %
    Stand: 09.11.2026, 16:00 Uhr

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Astera Labs Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Astera Labs Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Astera Labs

    +12,57 %
    -25,74 %
    -44,65 %
    -38,89 %
    +18,12 %
    +15,27 %
    ISIN:US04626A1034WKN:A404AF
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