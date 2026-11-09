FAA-Genehmigung für den Digital-Tower-Betrieb läutet eine neue Ära für US-Flughäfen und Gemeinden ein

* Erste genehmigte Designbasis für Digital-Tower-Technologie in den USA * Dieser Meilenstein bietet Flughäfen einen klaren Weg zur Modernisierung ihres Tower-Betriebs mit verbesserter Sicht, einem besseren Lagebild und größerer Resilienz * Die Digital-Tower-Technologie ermöglicht Flugsicherungsdienste auch an kleineren und regionalen Flughäfen und stärkt damit die Anbindung der Gemeinden

Wien (IRW-Press/09.11.2026) - Das Digital-Tower-System von Frequentis ist das erste, das das System Design Approval der FAA erhält. Damit wird ein validierter Weg für die Modernisierung des US National Airspace Systems geschaffen.

Nach einer wegweisenden Entscheidung der Federal Aviation Administration (FAA) haben Flughäfen in den gesamten Vereinigten Staaten nun neue Möglichkeiten, ihre Flugsicherung zu modernisieren.

Die FAA hat dem Frequentis Digital-Tower-System das System Design Approval (SDA) erteilt. Damit ist es das erste System, das diesen Meilenstein für den Einsatz im US National Airspace System (NAS) erreicht. Frequentis hat während des SDA-Prozesses mit RTX Corporation kooperiert und eng mit der FAA zusammengearbeitet, um ein sicheres und zuverlässiges System zu liefern, das für den operativen Einsatz bereit ist. Die Genehmigung bestätigt, dass die Frequentis Digital-Tower-Lösung alle FAA-Anforderungen an Sicherheit, menschliche Faktoren, visuelle und technische Systemleistung erfüllt. Damit schafft sie eine von der FAA genehmigte Grundlage für künftige Digital-Tower-Installationen.

Die Bedeutung für Flughäfen und Gemeinden reicht weit über die Technologie selbst hinaus. Viele kleinere und regionale Flughäfen sind wichtige Motoren der lokalen und regionalen Wirtschaft, da sie geschäftlichen Flugverkehr, Personalentwicklung, Flugtraining, Notfall- und medizinische Einsätze, Tourismus, Logistik und den Zugang zu nationalen Märkten unterstützen. Die Kosten und Komplexität der Errichtung und des Erhalts eines konventionellen Flugsicherungs-Towers erschweren allerdings an manchen Flughäfen die Bereitstellung von Tower-Diensten.

Digital-Tower-Technologie bietet eine Alternative

Durch den Einsatz moderner Kameras, Sensoren und hochauflösender Displays bieten Digital Tower Fluglots:innen ein umfassendes visuelles Bild eines Flughafens und seines Betriebs, ohne dass sie von einer konventionellen Tower-Kabine aus arbeiten müssen. Die Technologie verbessert die Sicht und das Lagebild, stärkt die betriebliche Resilienz und bietet mehr Flexibilität bei der Erbringung von Flugsicherungsdiensten, auch bei einem Ausfall konventioneller Einrichtungen.